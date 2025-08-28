Coltellate tra minori, Carabinieri arrestano 15enne a Quarto

- pubblicità -

Un ragazzo di 17 anni è stato ferito a coltellate nel corso di una lite avvenuta la notte scorsa in Corso Italia a Quarto (Napoli).

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pozzuoli che hanno arrestato un 15enne per tentato omicidio e porto abusivo di armi.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie e poi dimesso con dieci giorni di prognosi.

Continuano le indagini dei carabinieri per chiarire esattamente la dinamica dell’accaduto.

Da una prima ricostruzione, il 15enne avrebbe trovato alcuni ragazzi sul suo scooter parcheggiato, gli avrebbe chiesto di spostarsi e da lì sarebbe nata una discussione sfociata nell’accoltellamento.