Comitato Leonardo – Adler Group e Eccellenze Campane: Incontro con il territorio sull’industria agroalimentare del Sud lunedì 15.

XIII Incontro con il Territorio organizzato dal Comitato Leonardo, in collaborazione con Adler Group ed Eccellenze Campane, che si terrà lunedì 15 luglio alle ore 11.00 ( registrazione alle ore 10.30) presso la sede di Eccellenze Campane a Napoli, in via Brin 69.

Al centro del convegno il focus su “L’industria agroalimentare del Sud e le eccellenze campane”, un viaggio esperienziale attraverso i sapori e i saperi che sono alla base del successo dell’agroalimentare italiano, un settore in cui l’Italia vanta primati importanti a livello europeo e internazionale.

L’incontro vedrà la partecipazione della Presidente del Comitato Leonardo Luisa Todini, del Presidente di Adler Group ed Eccellenze Campane Paolo Scudieri, di illustri imprenditori e delle Istituzioni, sono attesi il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il Presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca e il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi di Maio.

Programma XIII Incontro con il Territorio – Comitato Leonardo_Adler_Eccellenze Campane_15 luglio