Commemorazione defunti, dispositivo di traffico e accesso ai cimiteri

In occasione del consueto pellegrinaggio per la commemorazione dei defunti, a partire da giovedì 30 ottobre 2025 fino a domenica 2 novembre 2025, tutti i cimiteri comunali resteranno aperti dalle ore 7:00 fino alle ore 16:00. Le arciconfraternite e le congreghe gestite dalla curia resteranno aperte solo fino alle 12:00/12:30. La Santa Messa celebrata dal cardinale Domenico Battaglia, il giorno 2 novembre 2025 alle ore 10:30, non avrà più luogo presso la Chiesa Madre del Cimitero Monumentale, ma presso la chiesa “Risorgeremo” nel cimitero Nuovissimo.

Cimiteri di Poggioreale

Dispositivo temporaneo di circolazione in occasione del pellegrinaggio ai Cimiteri di Poggioreale.

Il 25 e il 26 ottobre, il 1°e il 2 novembre 2025

Servizio navetta per la commemorazione dei defunti – Cimitero di Poggioreale In occasione della commemorazione dei defunti, nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 novembre, sarà attivo un servizio navetta per agevolare gli spostamenti dei cittadini con disabilità all’interno del Cimitero di Poggioreale.

Le navette saranno disponibili presso:

• l’ingresso del Cimitero Monumentale

• l’ingresso del Cimitero Nuovissimo, in via Santa Maria del Pianto



Orario di servizio: dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Cimitero di Chiaiano

Dispositivo temporaneo di circolazione in via del Cimitero a Chiaiano in occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti.

Il 1°e il 2 novembre 2025

ANM

ANM informa che in occasione delle giornate dedicate alla Commemorazione dei Defunti, quest’anno fissate in 1 e 2 novembre, sono stati programmati specifici potenziamenti dell’offerta di superficie per soddisfare la domanda verso le aree cimiteriali di via S. Maria del Pianto/via del Riposo (cimitero Nuovissimo) e Poggioreale Emiciclo (cimitero Monumentale).

Cimiteri di S. Maria del Pianto:

• La linea 584, il cui programma di esercizio è opportunamente intensificato, collega via Toledo, piazza Dante, il Museo MANN, piazza Cavour, via Foria e via Don Bosco con via S. Maria del Pianto (cimiteri Nuovissimo e Monumentale Superiore).

Perdurando l’interdizione di via S. Maria del Pianto, il percorso della linea resta quello ordinario anche in occasione delle giornate della Memoria, vale a dire con transito in A/R per via del Riposo e capolinea alla cosiddetta ‘aiuola triangolare’.

Sono inoltre attive la linea 502 che collega il cimitero di Fuorigrotta con Agnano, la linea 180 da Fuorigrotta e Scampia/Secondigliano verso Largo S. Maria del Pianto e la linea 182, da Paternum/Dante a via Don Bosco/Largo S M del Pianto.

• La linea 501 è dedicata agli spostamenti interni al cimitero Nuovissimo ed effettua capolinea all’aiuola triangolare in maniera da assicurare una relazione diretta con la linea 584.

La linea è attiva nelle giornate dell’1 e 2 novembre.

Il Cimitero di Monumentale di Poggioreale Emiciclo sarà raggiungibile con la tranvia 412 – 421 (Emiciclo–Garibaldi).

• La linea 169 percorre la direttrice P. Garibaldi-Poggioreale Emiciclo-Stadera fino a Casalnuovo.

• La linea C90 collega l’Emiciclo con via Stadera ed il cimitero di Secondigliano

Per gli altri cimiteri cittadini:

• Le linee 572 (Monaldi-Chiaiano), e 572BR collegano il cimitero di Chiaiano con le stazioni M1 di Frullone e Chiaiano;

• La linea 575 in partenza da Scampia è a servizio del cimitero di Secondigliano;

• La linea 194 è a servizio dei cimiteri di San Giovanni e di Barra.

• La linea 177 è a servizio del cimitero di Ercolano.