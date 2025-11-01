Commemorazione defunti, dispositivo di traffico e accesso ai cimiteri

In occasione del consueto pellegrinaggio per la commemorazione dei defunti, a partire da giovedì 30 ottobre 2025 fino a domenica 2 novembre 2025, tutti i cimiteri comunali resteranno aperti dalle ore 7:00 fino alle ore 16:00.
Le arciconfraternite e le congreghe gestite dalla curia resteranno aperte solo fino alle 12:00/12:30.
La Santa Messa celebrata dal cardinale Domenico Battaglia, il giorno 2 novembre 2025 alle ore 10:30, non avrà più luogo presso la Chiesa Madre del Cimitero Monumentale, ma presso la chiesa “Risorgeremo” nel cimitero Nuovissimo.
Cimiteri di Poggioreale
Il 25 e il 26 ottobre, il 1°e il 2 novembre 2025
Le navette saranno disponibili presso:
• l’ingresso del Cimitero Monumentale
• l’ingresso del Cimitero Nuovissimo, in via Santa Maria del Pianto
Orario di servizio: dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
Su ogni navetta sarà presente un operatore OSA, incaricato di garantire assistenza e supporto ai passeggeri durante il tragitto.
Cimitero di Chiaiano
Il 1°e il 2 novembre 2025
ANM
ANM informa che in occasione delle giornate dedicate alla Commemorazione dei Defunti, quest’anno fissate in 1 e 2 novembre, sono stati programmati specifici potenziamenti dell’offerta di superficie per soddisfare la domanda verso le aree cimiteriali di via S. Maria del Pianto/via del Riposo (cimitero Nuovissimo) e Poggioreale Emiciclo (cimitero Monumentale).
Cimiteri di S. Maria del Pianto:
• La linea 584, il cui programma di esercizio è opportunamente intensificato, collega via Toledo, piazza Dante, il Museo MANN, piazza Cavour, via Foria e via Don Bosco con via S. Maria del Pianto (cimiteri Nuovissimo e Monumentale Superiore).
Perdurando l’interdizione di via S. Maria del Pianto, il percorso della linea resta quello ordinario anche in occasione delle giornate della Memoria, vale a dire con transito in A/R per via del Riposo e capolinea alla cosiddetta ‘aiuola triangolare’.
Sono inoltre attive la linea 502 che collega il cimitero di Fuorigrotta con Agnano, la linea 180 da Fuorigrotta e Scampia/Secondigliano verso Largo S. Maria del Pianto e la linea 182, da Paternum/Dante a via Don Bosco/Largo S M del Pianto.
• La linea 501 è dedicata agli spostamenti interni al cimitero Nuovissimo ed effettua capolinea all’aiuola triangolare in maniera da assicurare una relazione diretta con la linea 584.
La linea è attiva nelle giornate dell’1 e 2 novembre.
Il Cimitero di Monumentale di Poggioreale Emiciclo sarà raggiungibile con la tranvia 412 – 421 (Emiciclo–Garibaldi).
• La linea 169 percorre la direttrice P. Garibaldi-Poggioreale Emiciclo-Stadera fino a Casalnuovo.
• La linea C90 collega l’Emiciclo con via Stadera ed il cimitero di Secondigliano
Per gli altri cimiteri cittadini:
• Le linee 572 (Monaldi-Chiaiano), e 572BR collegano il cimitero di Chiaiano con le stazioni M1 di Frullone e Chiaiano;
• La linea 575 in partenza da Scampia è a servizio del cimitero di Secondigliano;
• La linea 194 è a servizio dei cimiteri di San Giovanni e di Barra.
• La linea 177 è a servizio del cimitero di Ercolano.
