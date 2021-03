Commissione welfare, incontro su Piano di Zona.

Con l’assessora al Welfare Annamaria Palmieri e con la dirigente Natalia d’Esposito, la commissione guidata da Maria Caniglia ha oggi fatto il punto su alcune misure del Piano Sociale di Zona.

Tra le novità illustrate nella riunione odierna sul Piano Sociale di Zona del Comune di Napoli, l’assessora Palmieri e la dirigente D’Esposito, parlando di accoglienza residenziale per le persone anziane, hanno annunciato lo sblocco dei lavori presso il centro polifunzionale per anziani di Via Lattanzio, nella Municipalità 9; è stato infatti da poco consegnato il cantiere e si punta a offrire quanto prima questo servizio agli anziani indigenti della città.

È inoltre in corso, ha precisato D’Esposito, la nuova gara per l’Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale, il servizio sarà quindi prorogato fino al completamento della procedura. Situazione sotto controllo anche per gli assegni di cura, che vedono il Comune in linea con i pagamenti del 2020: si aspetta l’approvazione del bilancio previsionale per erogare i nuovi fondi.

Nel corso della riunione, con gli interventi della consigliera Marta Matano (Movimento 5 Stelle) e Vincenzo Moretto (Misto – Lega Salvini Napoli), si è discusso inoltre delle misure del Piano in tema di aiuti personali agli alunni disabili e delle novità previste per le case alloggio per persone con disagio psichico: entro maggio, ha concluso la dirigente D’Esposito, verrà pubblicato l’avviso pubblico per i convenzionamenti con le strutture di accoglienza.

Bandi per le Intese Territoriali di Inclusione Attiva, formazione degli assistenti sociali, dati relativi ai centri diurni per anziani e per i disabili, Assistenza Domiciliare Integrata: sono queste le altre misure del Piano Sociale di Zona sulle quali la commissione concentrerà i propri lavori nelle prossime settimane, attraverso il confronto con i Servizi competenti.