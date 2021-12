Comune ed ACI di Napoli siglano un protocollo d’intesa per una “mobilità responsabile” .

Affermare una nuova cultura della mobilità, per una migliore vivibilità della città. E’ questo in estrema sintesi l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune e dall’Automobile Club di Napoli, presentato oggi a Palazzo San Giacomo dal Sindaco Gaetano Manfredi e dal Presidente dell’ACI Napoli Antonio Coppola, con gli Assessori comunali all’Ambiente Paolo Mancuso ed alla Polizia Municipale Antonio de Iesu.

Il Protocollo mira a stabilire tra i due enti un tavolo permanente di confronto e collaborazione istituzionale, per realizzare attività comuni e promuovere iniziative congiunte finalizzate alla diffusione della “mobilità responsabile”, intesa come momento di sintesi del diritto alla mobilità e del diritto alla vita, in termini di sicurezza stradale e rispetto per l’ambiente. “In relazione a queste due esigenze, ha dichiarato il Presidente Antonio Coppola, richiediamo ad ogni soggetto della filiera della mobilità un ruolo di attiva partecipazione, attraverso l’assunzione delle proprie responsabilità, nell’ambito della vita lavorativa e sociale. ‘Responsabilità’ che significa, contemporaneamente, rivendicazione di inalienabili diritti, ma anche il rispetto di precisi doveri verso se stessi e verso la società.

L’accordo prevede campagne di informazione e di sensibilizzazione in materia di legalità, sicurezza stradale e difesa dell’ambiente, lotta ad ogni forma di abuso, con particolare riferimento alla circolazione ed alla sosta dei veicoli, la realizzazione di nuovi parcheggi, attività e ricerche per promuovere e migliorare il trasporto pubblico, “riformandone strutturalmente l’organizzazione e l’offerta – ha specificato Coppola – anche per rispondere alle vigenti leggi in materia”. A tal fine, l’ACI mette a disposizione dell’Amministrazione municipale il suo know-how, le banche dati e le competenze tecnico-giuridiche delle proprie commissioni istituzionali, mentre il Comune si impegna a coinvolgere l’ACI sui più rilevanti progetti e provvedimenti riguardanti la mobilità, onde consentire anche una più efficace azione di comunicazione alla cittadinanza.

Questa iniziativa definisce i termini di una collaborazione avviata con l’adesione da parte del Sindaco Manfredi alla campagna di sensibilizzazione dell’ACI “Entra nel Club dei Tifosi della Legalità” che coinvolge “testimonial” autorevoli e di grande prestigio sociale, avvalendosi del sostegno morale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e di Papa Francesco.

“Con questo protocollo, ha spiegato Coppola, intendiamo avviare un nuovo metodo di approccio al complesso tema della mobilità attraverso un sereno confronto ed una costruttiva collaborazione tra il Comune e chi rappresenta i movers, ovvero l’Automobile Club. L’auspicio è che si possa pervenire alla definizione di strategie e programmi efficaci, nonché fornire maggiori informazioni ai cittadini, spiegando loro il senso dei provvedimenti adottati, coinvolgendoli e cercandone, là dove possibile, la condivisione. Siamo convinti che, nell’attuale fase storica e congiuntura economico-ambientale, tutti debbano dare il proprio contributo, perché solo lavorando insieme, nella stessa direzione, si possono perseguire obiettivi rilevanti e duraturi”.