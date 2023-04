Con la festa scudetto nasce la professione dell’addobbatore, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia.

Luca Abete viaggia per la città che si prepara a festeggiare il trionfo calcistico per le strade e nei vicoli del centro e si imbatte in Fofò, che ha inventato un nuovo mestiere di grande successo, l’Addobbatore.

Richiestissimo di questi tempi, Fofò colora d’azzurro i palazzi, i distributori di benzina, le ringhiere… Accetterebbe anche di addobbare il cimitero”di”Poggioreale? Luca Abete lo ha “ingaggiato”!



