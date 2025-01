Con mollica o senza, ergastolo per l’assassina della madre

- pubblicità -

Strangolò la sua vicina di casa con il tubicino dell’aerosol: la Corte d’Assise di Napoli la condanna all’ergastolo. Carcere a vita per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di aver strangolato con il tubicino dell’aerosol Rosa Gigante, la 72enne ipovedente, mamma del salumiere-tiktoker Donato De Caprio (presente, insieme con altri familiari), il “re dei panini” notissimo in città (Con mollica o senza, ndr).

La donna fu uccisa nella sua abitazione, nel quartiere Pianura di Napoli, il 18 aprile 2023. Stefania Russolillo è accusata di omicidio pluriaggravato, rapina aggravata e tentata distruzione di cadavere. Il cadavere della vittima venne infatti trovato con alcune bruciature sul corpo.

La 48enne – ha sostenuto l’accusa – avrebbe progettato per circa un mese la rapina all’interno dell’abitazione della vittima e solo la mattina del 18 aprile riuscì a entrare in casa ma con l’inganno, per appropriarsi di monili e danaro.

L’imputata è accusata di avere portato con sé un tubicino in gomma che avrebbe poi utilizzato per strangolare Rosa Gigante, dopo averla spinta contro le pareti dell’abitazione e scaraventata a terra. Prima di abbandonare l’abitazione teatro dell’omicidio, avrebbe anche tentato di incendiare il cadavere della vittima.

Fu il marito dell’imputata a informare la polizia che il crimine consumato nell’abitazione di via vicinale Sant’Aniello, nel quartiere Pianura di Napoli, era riconducibile alla moglie.