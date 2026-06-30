Concerti al Maradona, controlli Carabinieri e GdF

- pubblicità -

Controlli intensificati dei carabinieri nelle strade attorno allo stadio Diego Armando Maradona, nel quartiere Fuorigrotta, in occasione dei concerti e degli eventi che negli ultimi giorni hanno richiamato migliaia di persone. L’attività ha portato a diverse denunce e segnalazioni alla Prefettura.

Carabinieri: 7 denunce e 9 segnalazioni

Nel bilancio figurano sette persone denunciate e nove segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti.

Tra i casi più rilevanti, un 26enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico: per lui è scattata la denuncia.

Stessa sorte per tre parcheggiatori abusivi, sorpresi mentre esercitavano l’attività illecita nelle aree di maggiore afflusso. Denunciato anche un 58enne, fermato nel Comune di Napoli nonostante fosse destinatario di un divieto di ritorno.

Un altro uomo è stato denunciato perché sorpreso in una zona urbana a lui vietata: era infatti sottoposto a Dacur, il provvedimento che limita l’accesso a specifiche aree cittadine.

Durante i controlli è stato fermato anche un 19enne alla guida senza patente, recidivo nel biennio.

Addosso nascondeva cinque dosi di hashish e 150 euro in contanti. Per il giovane, oltre alla denuncia per guida senza patente, è scattata l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni, in concomitanza con gli eventi programmati nell’area di Fuorigrotta, per garantire sicurezza e ordine pubblico.

Guardia di Finanza

Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, in occasione dei recenti eventi canori allo stadio “D.A. Maradona” di Napoli, hanno intensificato le attività di controllo economico del territorio, concentrandosi sul commercio abusivo di articoli contraffatti e sul contrasto alla detenzione di sostanze stupefacenti.

Abusivismo e contraffazione

In particolare, all’esterno dell’impianto sportivo, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego di Napoli hanno individuato venditori abusivi intenti a commercializzare prodotti non ufficiali e hanno sottoposto a sequestro 368 fascette contraffatte, recanti i loghi degli artisti, con la conseguente denuncia di 18 soggetti italiani, per i reati di contraffazione di marchi registrati e ricettazione.

Sequestro di droga

I finanzieri, inoltre, supportati dalle unità cinofile, all’esito di numerosi controlli, hanno sequestrato 27 grammi tra hashish e marijuana, segnalando 21 soggetti al Prefetto di Napoli per uso personale di sostanze stupefacenti.

I relativi procedimenti penali sono nella fase delle indagini preliminari e, in forza del principio di non colpevolezza, la responsabilità delle persone sottoposte a indagini sarà accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.