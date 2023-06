Concerti Coldplay e Tiziano Ferro, i dispositivi di traffico

In occasione dei concerti che si terranno nei prossimi giorni allo stadio Maradona:

21 giugno e 22 giugno – Coldplay

28 giugno – Tiziano Ferro

risulta necessario consentire l’accesso alla struttura da parte dei veicoli adibiti al trasporto di attrezzature destinate ai relativi allestimenti. Per tale motivo, fino al 2 luglio 2023 dalle ore 7:00 alle ore 22:00, è istituito un particolare dispositivo di circolazione in via Luigi Tansillo e in via Francesco Galeota.



Per favorire un più agevole deflusso degli spettatori, Trenitalia in accordo con la Regione Campania e il Comune di Napoli, garantirà 𝟰𝟬 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶 𝗶𝗻 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝗶𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗮 𝗡𝗮𝗽𝗼𝗹𝗶 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶 𝗙𝗹𝗲𝗴𝗿𝗲𝗶, 20 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 20 verso Pozzuoli, fino all’1 di notte nei giorni dei concerti.



Con ordinanza sindacale è stato, inoltre, istituito il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido in occasione dei concerti degli artisti Coldplay previsti per i giorni mercoledì 21 giugno 2023 e giovedì 22 giungo 2023 presso lo stadio “Diego Armando Maradona” – Napoli.



