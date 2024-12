Concerto dell’Immacolata a Sant’Anna dei Lombardi

- pubblicità -

L’ 8 dicembre con la Festività dell’ Immacolata entriamo ufficialmente nelle celebrazioni del Natale 2024 e quindi diventa un appuntamento imperdibile l’ormai tradizionale appuntamento del della storica Associazione Culturale Noi per Napoli ” Il Concerto dell’ Immacolata” che anche quest’anno avrà luogo domenica 8 dicembre 2024 presso lo storico e stupendo Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi,in Via Monteoliveto n.4 a Napoli alle h.19.30 ed avrà come titolo ” Canti di Pace ”

Gli interpreti saranno le strepitose e melodiose voci di artisti, quali il soprano Olga De Maio, il tenore Luca Lupoli, il tenore Lucio Lupoli, artisti lirici partenopei di fama internazionale e due pianisti di eccezionale bravura quali il M° Natalya Apolenskaja ed il M° Francesco Schiattarella.

Voce narrante e presentatrice sarà la Dott.ssa Teresa Mori, musicologa napoletana e giornalista del Quotidiano Roma.

Il canto, la musica e la narrazione diventeranno il tramite per innalzare un Inno di Lode,di Pace e di Speranza al Creatore ed alla Vergine Maria,sua Madre e Madre Nostra affinché intercedano perché si ponga fine ad ogni conflitto aperto e dichiarato con l’ impiego di mezzi militari e di armi di distruzione di massa,per motivi etnici, religiosi , economici, sociali ma anche i conflitti interpersonali, familiari, contro ogni forma di violenza,sulla donna ,sui bambini,tra la gioventù, contro ogni forma discriminatoria,incrementare ed incentivare la costruzione di una civiltà fondata sulla parola Pace, non solo dal punto di vista del lessico quotidiano ma anche come modus vivendi e cogitandi !

Questo progetto è nato dall’idea e dalla direzione artistica del soprano Olga De Maio e dal tenore Luca Lupoli,rappresentanti dell’ Associazione Culturale Noi per Napoli, APS fondata dalla Dott.ssa Emilia Gallo, coniuga arte,cultura e solidarietà con la finalità benefica per la mense dei senzatetto di Napoli, diventato ormai istituzionale,nel corso degli anni, attraverso il riconoscimento dei Patrocini dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, dell’ Arciconfraternita S.Anna dei Lombardi e del sostegno della IUM Academy di Napoli ,diretta dal Prof Eduardo Piccirilli,sita in Piazza Nicola Amore n.6 Napoli

Vi aspettiamo in tanti ed abbiamo anche lanciato per l’ occasione una simpatica: PROMOZIONE grazie a “CIRCUITO VACANZE” PER L’ ACQUISTO DI DUE BIGLIETTI RICEVERAI UNA GIFT CARD DEL VALORE DI 100 € PER L’ ACQUISTO DELLA TUA PROSSIMA VACANZA https://www.circuitovacanze.it/team/noi-per-napoli/

ℹ️🎄🎶TRADIZIONALE CONCERTO DELL’ IMMACOLATA DELL’ ASSOCIAZIONE NOI PER NAPOLI ” CANTI DI PACE” ☮️

⛪Complesso Monumentale Sant’ Anna dei Lombardi

Piazza Monteoliveto n.4

🗓️Domenica 8 dicembre 2024 h.19.30

🎗️EVENTO CON FINALITÀ DI BENEFICENZA

Contributo di partecipazione

al Concerto 12 €

ℹ️Info Associazione Culturale Noi per Napoli 339 4545044 noipernapoliart@gmail.com

ℹ️🎫Punto Vendita Diretto: Edicola ANGELO DANIELE Piazza Del Gesù

Sconto iscritti ai CRAL previo esibizione della tessera 10%