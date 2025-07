Concerto Geolier ad Agnano, rimossi 84 veicoli

- pubblicità -

Durante i concerti di Geolier tenutisi presso l’Ippodromo di Agnano, la Polizia Locale di Napoli ha garantito l’attuazione del dispositivo straordinario di circolazione disposto dal Servizio Viabilità e Traffico del Comune di Napoli e dalla Direzione della X Municipalità, che ha previsto l’interdizione al traffico veicolare di un’ampia area limitrofa, divenuta integralmente pedonale.

Nel corso dei due eventi, che hanno richiesto l’impiego complessivo di 237 agenti e 11 ufficiali, sono state messe in campo attività finalizzate al contrasto dell’abusivismo commerciale, al rispetto delle ordinanze comunali e al presidio del territorio per la corretta gestione della mobilità urbana.

In particolare sono stati complessivamente effettuati 28 sequestri di circa 2.480 bibite contenute in vetro e lattine, vendute abusivamente su un totale di 23 banchetti non autorizzati. A ciò si aggiungono 5 sequestri amministrativi a carico di venditori ambulanti, privi della prescritta autorizzazione regionale. Elevati inoltre 7 verbali per la violazione dell’ordinanza sindacale che vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro durante manifestazioni pubbliche.

Gli agenti hanno proceduto a 84 prelievi di veicoli in sosta irregolare, tra cui numerosi ciclomotori e motocicli parcheggiati sui marciapiedi, oltre all’elevazione di 149 verbali per violazioni delle norme sul divieto di sosta. Tra le motivazioni riscontrate figurano la sosta in area pedonale, sugli attraversamenti pedonali e in corrispondenza degli accessi carrabili.

Sono inoltre state ritirate 2 licenze a conducenti di taxi sorpresi a svolgere l’attività in modo difforme rispetto alle disposizioni di legge. Sanzionati anche 5 esercizi di somministrazione mobili per violazioni all’Ordinanza Sindacale 784/25, che regolamenta la vendita e la somministrazione di alimenti durante eventi pubblici.

Infine, 2 soggetti sono stati verbalizzati per l’attività illecita di parcheggiatore abusivo, con contestuale sequestro del denaro rinvenuto.