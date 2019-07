Concluso a Capua il primo Anno Accademico dell’I.S.S.R. Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” – Area Casertana.

Con la seduta di Laurea di lunedì 8 luglio 2019 si è felicemente concluso il primo Anno Accademico dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” – Area Casertana (Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale), con sede in Capua. Ben tredici sono stati gli studenti che hanno conseguito la Laurea triennale in Scienze religiose, mentre sette laureati hanno definitivamente coronato con il titolo accademico magistrale il loro percorso di studi.

Solennemente inaugurato il 28 settembre 2018, l’I.S.S.R. Interdiocesano – eretto per volontà dei Vescovi Ordinari della provincia di Caserta e continuatore delle attività dei preesistenti I.S.S.R. di Aversa, Capua e Caserta – ha visto durante l’A.A. 2018/2019 crescere e fruttificare la sua giovane comunità accademica, composta da circa cinquanta docenti e officiali e da oltre duecento studenti e studentesse.

Grandissimi sono stati l’interesse e la partecipazione dei numerosi iscritti verso i corsi curricolari previsti dal piano di studi; così come ampiamente positivo è stato il gradimento espresso dagli studenti nei confronti del Corpo docente, secondo quanto rilevato mediante appositi e anonimi questionari di valutazione approntati dall’AVEPRO (Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche). Qualità dell’offerta didattica e modernità delle aule e delle attrezzature informatiche sono stati particolarmente apprezzati.

I titoli accademici rilasciati dall’I.S.S.R. sono di diritto pontificio. Agli effetti civili essi hanno valore a norma dei Concordati e delle legislazioni vigenti nei vari Stati. Il 13 febbraio 2019 è stato firmato l’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana per il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle Università e Facoltà ecclesiastiche (cf. Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2019). Ai sensi dell’intesa concordataria del 14 novembre 1985, la Laurea magistrale in Scienze religiose abilita all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Inoltre, i titoli accademici conseguiti presso l’I.S.S.R. consentono l’accesso ai concorsi statali al pari di quelli rilasciati dalle Università pubbliche.

In base ad una convenzione tra l’I.S.S.R. e l’Università Telematica “Giustino Fortunato” di Benevento gli studenti in possesso di Laurea magistrale in Scienze religiose potranno accedere direttamente al III anno della Laurea triennale in Scienze dell’educazione – e così conseguire in 1 solo anno la Laurea triennale – o direttamente alla Laurea magistrale (IV anno) in Psicologia o in Economia aziendale. Il conseguimento del titolo triennale in Scienze dell’educazione darà diritto, nel caso, alla successiva iscrizione anche alla Laurea magistrale in Scienze delle formazione primaria. Naturalmente saranno oggetto di valutazione anche eventuali altri titoli, esami o master già conseguiti dal laureato.

Si segnala, inoltre, che l’Università Telematica “Giustino Fortunato”, in convenzione con l’I.S.S.R., dà la possibilità a studenti e laureati di conseguire i 24 CFU obbligatori per partecipare ai prossimi concorsi per l’insegnamento nelle scuole (per classi diverse da Religione Cattolica).

Dopo la pausa estiva, le attività accademiche riprenderanno regolarmente lunedì 2 settembre 2019, giorno in cui avranno ufficialmente inizio le iscrizioni al prossimo A.A. 2019/2020. La Segreteria sarà aperta al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 18:30

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web www.issrareacasertana.it; sarà, inoltre, possibile telefonare al numero 0823/621394 oppure scrivere all’indirizzo email issrareacasertana@libero.it.