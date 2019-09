Concorso di canto barocco a cura di Pietà de’ Turchini.

Ventidue candidature di giovani cantanti provenienti da Italia, Spagna, Corea, Georgia, Cina e Norvegia per il Concorso Internazionale di Canto Barocco “Francesco Provenzale” che giunge alla sua undicesima edizione”.

Promosso dal Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini, con il contributo della svizzera Fondazione Art Mentor di Lucerna, si terrà a Napoli dal prossimo venerdì 27 settembre (e fino a domenica 29) nello splendore dell’antica Chiesa di Santa Caterina da Sienaª.

“Siamo orgogliosi di poter beneficiare di un’attenzione così concreta e importante dalla Fondazione Art Mentor – sottolinea Mariafederica Castaldo presidente della Pietà dei Turchini – che in tal modo equipara il nostro lavoro a quello di pochi altri prestigiosissimi enti internazionali come la London Simphony Orchestra di Londra, il Metropolitan Museum New York, la Royal Concertgebouw di Amsterdam”. (ANSA)