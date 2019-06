Conoscere l’alcol per Guadagnare Salute, tappa napoletana.

VENERDì 7 GIUGNO arriva a NAPOLI la settima edizione di “CONOSCERE L’ALCOL”, campagna sociale di sensibilizzazione sul consumo consapevole e responsabile di bevande alcoliche che ha ottenuto il logo di “GUADAGNARE SALUTE”, il programma sostenuto dal Ministero della Salute per la promozione di stili di vita salutari. In calendario, per la tappa di NAPOLI – la seconda dopo quella di Milano -, le attivazioni diurne di sabato 8 e domenica 9 giugno presso il Parco Commerciale Auchan GiuGliano e le iniziative serali di venerdì 7 e sabato 8 giugno nei locali aperitivo e cocktail bar della città. Ammesso che non esiste un consumo di alcol sicuro per la salute, qualora si scelga di bere è importante farlo in maniera consapevole e responsabile. Inoltre gli Under 18, ma anche chi si mette alla guida e le donne in gravidanza e allattamento, non devono, in nessun caso, bere alcolici.

L’obiettivo principale di CONOSCERE L’ALCOL – campagna realizzata da primarie aziende di produzione e commercializzazione di spirits, vino e birra come DIAGEO e PERNOD RICARD in collaborazione con AUCHAN, RETAIL ITALIA (con le insegne AUCHAN e SIMPLY) e CEETRUS ITALY –, è quindi quello di far acquisire ai cittadini che scelgono di bere informazioni corrette sul consumo di bevande alcoliche e sulla necessità di astenersi dal consumo in particolari situazioni o fasi della vita.

Tra giugno e settembre 2019 CONOSCERE L’ALCOL coinvolgerà oltre 300 punti vendita di Auchan e Simply sul territorio nazionale in ben 13 Regioni: nelle corsie dedicate al comparto alcolici verranno messi a disposizione dei consumatori allestimenti e materiali informativi indicanti la gradazione delle bevande alcoliche più comuni e le situazioni in cui è necessaria un’astensione totale dall’alcol (minore età, guida, gravidanza, allattamento, etc.). All’interno di 9 Gallerie Commerciali Auchan di Rescaldina (Mi), Giugliano (Na), Torino, Casamassima (Ba), Bussolengo (Vr), Porta di Roma, Mestre (VE), Cuneo e Bergamo, di 2 Gallerie IperSimply di Brescia Sant’Anna e Piove di Sacco (PD) e di un Auchan supermercato di viale Monza 267 a Milano, inoltre, sono previste 24 giornate di sensibilizzazione con personale appositamente formato, durante le quali i consumatori – anche attraverso la partecipazione ad un quiz multimediale effettuato attraverso video touch screen e tablet – verranno sensibilizzati ad evitare comportamenti a rischio (come il binge drinking, la guida di veicoli dopo il consumo di bevande alcoliche, e altro).

Novità del 2019: l’attività diurna iniziata all’interno delle gallerie e dei centri commerciali proseguirà, la sera, nei locali e nei bar delle stesse città di tappa. Diageo proporrà, in prossimità delle aree di aggregazione notturna maggiormente frequentate, le stesse attività in veste serale al fine di intercettare e coinvolgere da vicino anche il pubblico più giovane. Per l’area di napoli sono previste le serate di VENERDì 7 GIUGNO (a partire dalle ore 18) presso i locali PINK HOUSECAFE e REVER CAFE’ ET RESTAURANT e di SABATO 8 GIUGNO (a partire dalle ore 22) presso i locali MADE COCKTAIL BAR e FLAME. Il sito internet conoscerelalcol.it consentirà, poi, ad un pubblico più ampio di familiarizzare con i contenuti della campagna sia attraverso i materiali che con il quiz.

Per contrastare i quattro principali fattori di rischio di malattie croniche non trasmissibili nel nostro Paese – scorretta alimentazione, sedentarietà/scarsa attività fisica, tabagismo, consumo rischioso e dannoso di alcol – l’Italia ha approvato nel 2007 il programma “GUADAGNARE SALUTE: rendere facili le scelte salutari”, una strategia globale sostenuta dal MINISTERO DELLA SALUTE per la promozione della salute come bene pubblico. “CONOSCERE L’ALCOL”, anche in questa settima edizione, ha ottenuto il logo del Programma.

CONOSCERE L’ALCOL 2019, informazioni utili

Sabato 7 e domenica 8 giugno, a partire dalle ore 10.00

presso Parco Commerciale Auchan Giugliano

Venerdì 6 giugno, a partire dalle ore 18.00

presso PINK HOUSECAFE e REVER CAFE’ ET RESTAURANT

Sabato 7 giugno, a partire dalle ore 22.00

presso MADE COCKTAIL BAR e FLAME

I promotori di “Conoscere l’alcol 2019”

DIAGEO (www.diageo.com) è un leader globale nel settore delle bevande alcoliche, con una collezione di brand nei settori degli spirits, della birra e del vino (tra cui Smirnoff, Baileys, Johnnie Walker, Pampero, Gordon’s, J&B, Captain Morgan, Tanqueray e Guinness).

PERNOD RICARD (www.pernod-ricard-italia.com) è un leader globale nel settore delle bevande alcoliche, con una collezione di brand nei settori degli spirits e del vino (tra cui Absolut Vodka, Chivas Regal, Havana Club, Jameson, Ballantine’s, Beefeater, Ramazzotti, G.H. Mumm, Malibu, Monkey 47, Ricard).

AUCHAN (www.auchan.it) e SIMPLY (www.simplymarket.it) sono due insegne di Auchan Retail Italia, uno dei principali gruppi operanti nel settore della grande distribuzione italiana.

CEETRUS ITALY (www.gallerieauchan.it) è la filiale italiana di Immochan, società immobiliare di Auchan Holding, che progetta, promuove, sviluppa, commercializza e gestisce centri commerciali di proprietà o in affidamento in Italia.

La Campagna ha ottenuto il logo del Programma “GUADAGNARE SALUTE: rendere facili le scelte salutari” (http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&area=stiliVita) sostenuto dal MINISTERO DELLA SALUTE e finalizzato alla promozione di stili di vita sani per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili attraverso il contrasto ai principali fattori di rischio comportamentali (alimentazione scorretta, sedentarietà/scarsa attività fisica, tabagismo, consumo rischioso e dannoso di alcol) secondo i principi della “Salute in tutte le politiche”.