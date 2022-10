Conosciamo Simone Iodice, imprenditore della moda e conduttore radiofonico.

a cura di Ilaria Solazzo

44 anni con un successo che varia dalle auto ai mobili fino alla conduzione del programma radio di All Music. Nelle ultime settimane ne hanno parlato diverse testate ed anche noi oggi vogliamo presentarvi Simone IODICE.

Severe Gusts Italy: la storia…

Nasce nel 2011 grazie all’intraprendenza del suo ideatore, Simone Iodice, che ha sviluppato il suo talento all’Accademia del Lusso.

Il nome Severe Gusts deriva dal gergo della marina che indica ‘forti raffiche di vento’. Da una prima borsa creata per prova, apprezzata dagli utenti Facebook, si è passati a un sito web, alla vasta produzione attuale, al terzo posto sul mercato fino al riconoscimento fiorentino nei prossimi mesi. Il marchio si è subito piazzato bene, infatti nel 2012 era già al sesto posto in Italia e vanta una fortunata collaborazione con l’azienda Altieri Confezioni.

Severe Gusts Italy dà l’opportunità a ciascuno di trovare il modello più adatto al proprio stile ed alle proprie esigenze. Ne sono testimoni tanti VIP internazionali. Sul sito è possibile acquistare infatti tracolle, bauletti, shoppers e zaini. È possibile inoltre richiedere di dare un tocco unico al modello con delle incisioni. I modelli sono prodotti in Italia. I suoi modelli sono apprezzati anche degli uomini. Lello Arena ha addirittura firmato un modello in esclusiva, acquistabile sul sito.

Ilaria Solazzo, giornalista pubblicista e blogger, ha rivolto qualche domanda a Simone Iodice, oggi nostro gradito ospite per Gazzetta di Napoli.

Intervista

Ilaria – Il Made in Italy è molto apprezzato nel mondo, ma ha anche molta concorrenza. È stato difficile affermarsi in questo settore? Quale pensi sia stata la chiave del tuo successo?

Simome – Di “Made in Italy”, oggi come oggi, ne è rimasta solo la parola in quanto tante aziende sono volate via per produrre all’estero dove i costi sono molto bassi. Io sono rimasto in Italia nonostante la forte crisi che la nostra nazione sta subendo, perché credo ancora nel sogno italiano. La concorrenza c’è e si fa sentire, anche se estera, però basta dedicarsi continuamente al proprio sogno che è diventato realtà per non pensare a tutto il resto. La chiave del successo è la costanza che metti ogni giorno nel fare le cose, soprattutto nel crederci e andare avanti nonostante gli ostacoli e credere sempre in più in un qualcosa che vale la pena vivere.

Ilaria – Sei molto orgoglioso di aver mantenuto il tuo marchio ‘italiano’. Cosa ne pensi dei citati imprenditori che preferiscono la strada più semplice, quella di trasferire la propria azienda fuori dall’Italia per puri motivi economici?

Simone – Sono orgoglioso di essere rimasto qui, ma non discrimino chi ha deciso di andarsene, perché ognuno ha la propria storia, le sue motivazioni. Purtroppo si dice che chi ha un’azienda in Italia, visti i tempi, è destinato a chiudere. Questo per me non è vero: basta ridimensionarsi e fare quei piccoli passi che ti permettono di andare avanti. È dura, ma con piacere io vado avanti!

Ilaria – In cosa il tuo marchio si differenzia dagli altri?

Simone – Il mio brand si differenzia in quanto da lontano riconosci la mia borsa. Al di là dell’artigianalità e del vero fatto a mano, il mio stile è inconfondibile, cucito sulla pelle. Una differenza che si nota sia alla vista che al tatto in quanto le altre borse sono fatte a macchina… mentre le mie no.

Ilaria – Un ultimissima domanda. Parlaci di AM MOTORI…

Simone – AM Motori è leader da oltre 40 anni nella compravendita di auto multibrand con assistenza in sede. Ero un loro affezionato cliente, poi facemmo un video presentazione e da quel giorno presento il suo parco auto da oltre 200 autovetture frequentemente. È stata ed è per me una grande gioia.