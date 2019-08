Consegnati al MAVV Wine Art Museum i Premi “In Vino Veritas”.

ad Alfonso Pecoraro Scanio , presidente della Fondazione UniVerde e promotore delle campagne #pizzaunesco e #operaunesco , alla modella, attrice e produttrice Federica Artiano ed al tenore Giuseppe Gambi . Riconoscimento speciale “ In Vino Veritas by MAVV ” ai F.lli Di Meo per il progetto “ Di Meo Vini ad Arte ” sulla valorizzazione e diffusione nel mondo del patrimonio enologico e culturale campano. A tutti i vincitori sono andate le preziose realizzazioni di

I premi di questa prima edizione sono stati consegnati ad Annamaria Colao , Primario di Endocrinologia dell’Università Federico II di Napoli, al giornalista Antonio Corbo , per il suo impegno nella divulgazione della cultura del vino e dell’enoturismo, ad Alfonso Pecoraro Scanio , presidente della Fondazione UniVerde e promotore delle campagne #pizzaunesco e #operaunesco , alla modella, attrice e produttrice Federica Artiano ed al tenore Giuseppe Gambi . Riconoscimento speciale “ In Vino Veritas by MAVV ” ai F.lli Di Meo per il progetto “ Di Meo Vini ad Arte ” sulla valorizzazione e diffusione nel mondo del patrimonio enologico e culturale campano. A tutti i vincitori sono andate le preziose realizzazioni di Patrizia Parlati .

I premi di questa prima edizione sono stati consegnati ad Annamaria Colao , Primario di Endocrinologia dell’Università Federico II di Napoli, al giornalista Antonio Corbo , per il suo impegno nella divulgazione della cultura del vino e dell’enoturismo, ad Alfonso Pecoraro Scanio , presidente della Fondazione UniVerde e promotore delle campagne #pizzaunesco e #operaunesco , alla modella, attrice e produttrice Federica Artiano ed al tenore Giuseppe Gambi . Riconoscimento speciale “ In Vino Veritas by MAVV ” ai F.lli Di Meo per il progetto “ Di Meo Vini ad Arte ” sulla valorizzazione e diffusione nel mondo del patrimonio enologico e culturale campano. A tutti i vincitori sono andate le preziose realizzazioni di Patrizia Parlati .

Il MAVV Wine Art Museum, nel Cortile delle Statue della Reggia di Portici, ha fatto da cornice al Gala promosso giovedì 1 agosto dal Museo dell’Arte del Vino e della Vite, guidato dal CEO Eugenio Gervasio , con Gioia di Vivere Onlus ed Elea Academy-Bere Consapevole , per la consegna dei riconoscimenti “In Vino Veritas” 2019 a personalità che si sono distinte, nei rispettivi ambiti, per la promozione della cultura, del benessere e della gioia di vivere.

Il MAVV Wine Art Museum, nel Cortile delle Statue della Reggia di Portici, ha fatto da cornice al Gala promosso giovedì 1 agosto dal Museo dell’Arte del Vino e della Vite, guidato dal CEO Eugenio Gervasio , con Gioia di Vivere Onlus ed Elea Academy-Bere Consapevole , per la consegna dei riconoscimenti “In Vino Veritas” 2019 a personalità che si sono distinte, nei rispettivi ambiti, per la promozione della cultura, del benessere e della gioia di vivere.

La consegna dei riconoscimento è stata preceduta dalla presentazione del libro “‘O Vino Chist’è” del Prof. Angelo Calabrese, in una veste speciale che Cervino Edizioni dedica al Museo dell’Arte, del Vino e delle Vite. Un vero e proprio vademecum, corredato da rime e detti, che vale come promemoria per ritrovare “l’Oro della Campania”, la grande storia e la varietà vitivinicola regionale, sempre più apprezzata sui mercati mondiali. I “Vininversi napoletani” consentono un pellegrinaggio tra le vigne rinomate delle nostre terre, toccando la storia che fa buona memoria e suggerendo, secondo la grande tradizione enogastronomica campana, quelle prelibatezze che ben si abbinano alle degustazioni dei nostri vini.