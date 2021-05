Conservatorio di San Pietro a Majella, lavori di restauro per 7 milioni.

Il Conservatorio di Napoli si rifà il look: è stato presentato il progetto di restauro che prevede lavori per sette milioni di euro.

Su invito del neo presidente di San Pietro a Majella Luigi Carbone, il soprintendente Luigi La Rocca e l’architetto Anna Migliaccio hanno illustrato nella sala Rossini del Conservatorio il progetto di fattibilità predisposto dalla Soprintendenza di Napoli, i lavori saranno finanziati dalla Regione Campania.

In una nota il Conservatorio sottolinea che ”si tratta di un evento importante, che segna un clima di stretta collaborazione tra le tre Istituzioni e costituisce il primo passaggio per la realizzazione di un radicale, significativo intervento di restauro e recupero dello storico e glorioso edificio, fortemente voluto dal presidente De Luca.

Il presidente Carbone, l’assessore Discepolo e il soprintendente La Rocca hanno confermato che Conservatorio, Regione e Soprintendenza lavoreranno in stretto raccordo per accelerare la realizzazione di un intervento così importante per la Città e per la cultura del Paese”. Erano presenti il direttore del Conservatorio, Carmine Santaniello e per la Regione Campania l’assessore Bruno Discepolo e Rosanna Romano.

Ribadito l’impegno di avere il progetto definitivo pronto entro il mese di luglio, per onorare il compleanno del maestro Muti, ”che tanto ha dato e da’ al “suo” Conservatorio”..

