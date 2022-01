Consiglio Comunale, Bianca Maria d’Angelo presidente Commissione Trasparenza.

La commissione consiliare Trasparenza si è riunita oggi pomeriggio in Via Verdi. Presieduta dalla presidente del Consiglio comunale, Vincenza Amato, la commissione ha eletto come propria presidente la consigliera del Gruppo Maresca, Bianca D’Angelo.

La candidatura è stata avanzata dalla capogruppo di Forza Italia, Iris Savastano, a nome delle opposizioni di centro destra. Hanno votato per Bianca D’Angelo 5 consiglieri: Nino Simeone (Napoli Libera), Iris Savastano (Forza Italia), Giorgio Longobardi (Fratelli d’Italia), Rosario Palumbo (Cambiamo!), e la stessa D’Angelo. Si sono astenuti i consiglieri Pasquale Esposito (PD) Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco), Massimo Pepe (Azzurri Noi Sud Napoli Viva), Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde), Salvatore Consiglio Lange (Misto).