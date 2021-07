Consiglio Comunale, convocazione mercoledì 28 e giovedì 29.

La Conferenza dei capigruppo, presieduta da Alessandro Fucito, si è riunita oggi in videoconferenza con la partecipazione del vicesindaco Carmine Piscopo, delegato ai rapporti con il Consiglio. A conclusione di un’ampia discussione, che ha riguardato, tra gli altri, i temi della necessità di approvare alcune delibere, pena la perdita di importanti fonti di finanziamento, e l’andamento delle ultime sedute, la Conferenza ha deciso di convocare il Consiglio Comunale avvalendosi, come già in occasione dell’ultima seduta, della possibilità, prevista dal regolamento, della seconda convocazione. Il Consiglio si riunirà, quindi, nella Sala dei Baroni, in prima convocazione, mercoledì 28 luglio alle ore 10.00 (nell’ora precedente si svolgerà il question time), con termine della seduta fissato alle ore 14.00. La seconda convocazione è prevista per giovedì 29 luglio con inizio alle ore 10.00 (sempre nell’ora precedente si svolgerà il question time). L’ordine dei lavori delle sedute prevede come primi due punti la trattazione della delibera di G.C. n. 228 del 01.06.2021 (di proposta al Consiglio avente ad oggetto l’istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati. Approvazione dei regolamenti che ne disciplinano l’applicazione nel territorio del Comune di Napoli) e la delibera n. 99 del 18.03.2021 (di proposta al Consiglio avente ad oggetto la dichiarazione di interesse pubblico dell’intervento di restauro e rifunzionalizzazione del complesso edilizio denominato “Palazzo Penne” sito in piazza Teodoro Monticelli 11, finalizzato alla realizzazione della Casa dell’Architettura e del Design. Autorizzazione alla deroga allo strumento urbanistico generale vigente relativamente alle destinazioni d’uso ammissibili). L’elenco completo è consultabile nella pagina dedicata alla seduta sul sito istituzionale al link: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14.

