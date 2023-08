Consiglio Comunale, il racconto della seduta del 31 luglio

Dopo l’appello iniziale, il consiglio comunale si è aperto con gli interventi su questioni urgenti. Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha sottolineato la necessità di trovare soluzione per le persone che nonriceveranno più il reddito di cittadinanza. Urgente poi intervenire in maniera più efficace sulla questione degli incendi di via Mastellone e accelerare poi sulla riapertura della sede municipale di Ponticelli. Positivo il lavoro fatto dall’amministrazione sulle feste patronali.

Gravissima per Aniello Esposito (PD) la scelta del governo di cancellare il reddito di cittadinanza con un SMS. Preoccupazione suscitano i casi di colera in Puglia: necessaria la massima attenzione dell’amministrazione sull’igiene cittadino che rimane in molti quartieri in pessime condizioni, nonostante le assunzioni. Ha chiesto per questo motivo le dimissioni dell’amministratore unico di Asia.

Rosario Andreozzi ( Napoli solidale Europa verde Difendi la città) è intervenuto sul taglio delle misure di sostegno alla povertà e dei progetti di sviluppo per il mezzogiorno, delle periferie in particolare, come ReStart Scampia e Taverna del Ferro. Il Comune era pronto per rispettare i tempi, ora regna la totale incertezza, i sogni di migliaia di famiglie non possono essere cancellati così, ha detto annunciando azioni di protesta nei confronti del governo.

Sergio D’Angelo ( Napoli solidale Europa verde Difendi la città) ha parlato del taglio del reddito di cittadinanza che su Napoli, epicentro della povertà nel contesto nazionale, avrà conseguenze importanti. False le promesse di opportunità di lavoro per tutti coloro tagliati fuori dal reddito. Oggi dobbiamo far sentire forte la nostra indignazione. È poi intervenuto sulle partecipate, lo strumento operativo più potente sul quale fare leva, che sono ancora, dopo due anni, bloccate nella governance e nella riorganizzazione.

Rosario Palumbo (Cambiamo!) ha espresso solidarietà a tutti gli assistenti sociali che in queste ore stanno incontrando le persone che hanno ricevuto la comunicazione dell’inps sulla fine dell’erogazione del Reddito di cittadinanza. Si è rivolto all’assessore Trapanese chiedendo subito un tavolo di confronto con il governo centrale su questo aspetto, così come sulla sulla rimodulazione del PNRR. Gennaro Acampora (PD) ha stigmatizzato l’operato del governo su reddito di cittadinanza, Pnrr, con la cancellazione di importanti progetti di rigenerazione urbana, e autonomia differenziata. Un governo contro il Sud e contro Napoli i cui piani vanno contrastanti in tutte le sedi opportune.

Alessandra Clemente (Misto) ha auspicato un intervento del Sindaco sulla questione del reddito di cittadinanza sul gravissimo taglio del governo su restart Scampia e taverna del ferro, che blocca fondamentali progetti per la città. Necessari poi chiarimenti sulla situazione delle partecipate.

Contradditorie per Toti Lange (Misto) le misure del governo nazionale sui fondi PNRR. Ha ricordato che è grazie al gruppo Misto che oggi il Consiglio comunale ha potuto iniziare i suoi lavori per l’assestamento di bilancio. La città continua ad avere delle lacune nella sua gestione quotidiana, è innegabile. Bisogna chiedersi come sia possibile, ad esempio, che nonostante le assunzioni in Asia la città continui a versare nelle pessime condizioni igieniche nelle quali si trova. C’è un corto circuito tra Giunta e management delle partecipate che va risolto.

Nino Simeone (Misto) ha chiesto una verifica accurata degli equilibri nella maggioranza, con segni di stanchezza, che vanno affrontati. Le misure adottate dal Governo sul Reddito di cittadinanza erano annunciate da tempo, la Regione doveva per tempo adottare misure strutturali per il lavoro. È necessario intervenire concretamente sulla riorganizzazione del management delle partecipate, rinnovandolo con coraggio.

Impensabile cancellare il reddito di cittadinanza per migliaia di persone con un SMS per Salvatore Flocco (M5S). Bisogna concludere al più presto la rimozione degli addobbi per i festeggiamenti per lo Scudetto. Flocco ha ringraziato poi gli assessori De Iesu e Striano per lo sgombero di una scuola occupata nell’area di Capodichino che sarà ri-adibita ad asilo nido. Intevenire il prima possibile infine su Piazza De Vittorio, occupata dai senza fissa dimora.

Ciro Borriello (M5S) si è dichiarato pronto a un consiglio comunale monotematico sul reddito di cittadinanza funzionale a fare una proposta al governo. Ha auspicato maggiore collaborazione tra le forze di sinistra per contrastare il disegno del governo. Sull’ex-campo rom di Via Mastellone: intervenire urgentemente per evitare nuovi incendi potenzialmente molto dannosi per la salute dei cittadini.

Per Mariagrazia Vitelli (PD) non si può lasciare inosservata la vicenda dei tagli dei fondi PNRR per il mezzogiorno. Nove progettualità risultano oggi completamente definanziate, tra loro Scampia e San Giovanni a Teduccio. È giusto portate avanti la protesta del Consiglio comunale, che deve unirsi a quella degli altri comuni del Sud. Ha espresso invece il suo apprezzamento per la decisione di prolungare gli orari dei mezzi pubblici cittadini.

Salvatore Guangi (Forza Italia) ha parlato di aspettare con fiducia risposte dal Governo centrale sui provvedimenti adottati in merito al taglio dei fondi PNRR. Anche sul RdC, il suo partito non è mai stato contro e si adopererà per trovare misure adeguate per risolvere le criticità.Sulle partecipate, la governance non funziona, bisogna intervenire al piu presto per un reale cambio di passo.

Luigi Carbone (Napoli Solidale – Europa Verde – Difendi la città) ha ricordato i grandi meriti del reddito di cittadinanza durante la pandemia e nel favorire un’occupazione migliore, specie in un territorio che vive un grande successo turistico, come Napoli.

Per Flavia Sorrentino (Napoli Solidale – Europa Verde – Difendi la città) sul reddito di cittadinanza si consuma un gravissimo attacco del governo che si affianca alle scelte sul PNRR, che svantaggiano il Sud, e al disegno di una legge sull’autonomia differenziata. Necessario che la terza città d’Italia e capitale del Mezzogiorno si faccia sentire. Positiva poi l’inaugurazione della passarella per disabili sulla spiaggia di Mappatella Beach. Infine sullo stadio Maradona, ha auspicato che le promesse della SSC Napoli sui posti per disabili siano mantenute per la prossima stagione calcistica.

Al termine degli interventi ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento, la presidente Amato ha ribadito l’importanza di un’azione politica congiunta contro quello che ha definito un vero e proprio ‘scippo’ ai danni delle regioni del Meridione, l’Aula ha poi iniziato l’esame delle delibere all’ordine dei lavori.

A maggioranza, con 24 voti favorevoli e 5 contrari di Forza Italia e Gruppo Maresca, è stata approvata dall’Aula la delibera di iniziativa consiliare numero 7 relativa alla modifica dello Statuto comunale in materia di nomina e composizione delle giunte municipali, presentata dal consigliere Sergio D’Angelo, presidente della commissione speciale per la revisione del Regolamento delle Municipalità. L’aula è poi passata all’esame della delibera, illustrata dall’assessore Trapanese, per utilizzare l’avanzo vincolato proveniente dagli esercizi precedenti, che ammonta a circa 20 milioni e 500 mila euro, per garantire la continuità di una serie di servizi e prestazioni sociali essenziali come, tra gli altri, l’assistenza specialistica per il supporto all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, l’assistenza ai casi di demenza senile, i progetti “Dopo di Noi” e “Vita Indipendente”, le attività socio-educative territoriali e i Progetti Utili alla Collettività (PUC). La delibera è stata approvata all’unanimità.

Approvata per appello nominale, con 22 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti, la delibera 225 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio di circa 14mila euro derivante dal ricovero e mantenimento di cani randagi presso la struttura convenzionata ‘La collina di Argo’. Nel dibattito il consigliere Salvatore Guangi (FI) ha chiesto chiarimenti sullo svolgimento del servizio e sui criteri di individuazione delle strutture convenzionate. Per il consigliere Toti Lange (Misto) questa delibera meramente tecnica consente di porre l’accento sulla necessità di trasparenza in merito alle procedure di assegnazione degli spazi pubblici comunali, e su come viene disciplinato il rapporto tra Comune di Napoli e soggetti privati. Sergio D’Angelo (Napoli Solidale – Europa Verde – Difendi la città) ha ricordato la funzione distinta tra prelevamento dei cani e accoglienza presso strutture convenzionate, che peraltro devono possedere precisi requisiti igienico-sanitari necessari monitorati dalla asl. Mariagrazia Vitelli (PD) ha infine ricordato che il Comune oggi dispone di un canile comunale.

Il consiglio è proseguito con la relazione dell’assessore Baretta sull’assestamento di bilancio. Essendo stato da poche settimane approvato il bilancio di previsione, l’attuale assestamento ha un carattere meramente tecnico, mentre un intervento più rilevante sarà realizzato a fine settembre. Sono da sottolineare tuttavia tre elementi: un discreto controllo degli andamenti del bilancio, soprattutto in ordine al piano di rientro dall’indebitamento che tuttavia non cancella l’evidenza di vincoli (dell’ordine di oltre 700 milioni annui) che ancora condizionano l’Amministrazione; l’eseguità delle risorse comunali da spendere, anche per la realizzazione degli interventi finanziati con risorse vincolate, come il PNRR; la necessità di realizzare una vera capacità di programmazione triennale degli impegni. Dopo la relazione dell’assessore Baretta, nel dibattito il consigliere Sergio D’Angelo (Napoli Solidale – Europa Verde – Difendi la città) ha auspicato che nella prossima manovra di assestamento di bilancio siano previste le misure a sostegno degli indigenti come deciso in seguito all’aumento tariffario della Tari. È altrettanto improcrastinabile, ha concluso , un dibattito serio sulla riforma e sull’efficientamento delle società partecipate. Il presidente Walter Savarese D’Atri ha ricordato il lavoro svolto in commissione Bilancio per incrementare il bonus energia per le famiglie. Ha evidenziato la necessità di rivedere alcuni punti ,come le spese per il contenzioso e anche la riorganizzazione delle partecipate, apprezzando risultati importanti come ad esempio il recupero del 96% della quota di disavanzo. Salvatore Guangi (Forza Italia) ha auspicato che si inizi ora a fare quello che finora né la Napoli Servizi, né soprattutto la classe dirigente del Comune è stata capace di fare per l’alienazione del patrimonio comunale. Sul ruolo di Municipia, è auspicabile che effettivamente la società riesca a incrementare la riscossione. Ha chiesto tempo certi per la discussione in Aula del bonus previsto per le famiglie. Non è possibile, inoltre, che i rappresentanti della Giunta non rispondano alle istanze dei consiglieri comunali. Sulle partecipate, infine , ci sono aziende come ABC sulle quali sono necessari chiarimenti. Dopo una breve replica dell’assessore Baretta, la delibera è stata approvata per appello nominale con 22 voti faveroveli, i voti negativi di Guangi, Savastano e d’Angelo Bianca Maria e l’astensione di Lange.

L’assessore Santagada poi ha illustrato una delibera per una variazione di bilancio di euro 45 mila circa in favore dell’Ente Ambito Ato Na 1 per integrazione delle spese di funzionamento annualità 2021. Approvata a maggioranza con astensione Lange e voto contrario di Guangi, Savastano e Maria Bianca D’Angelo.

Dopo l’approvazione delle delibere all’ordine dei lavori, l’Aula è passata all’esame degli ordini del giorno.

Messo in votazione il primo ordine del giorno a firma della consigliera Bianca Maria d’Angelo relativo alla gestione del territorio per la prevenzione dei rischi, a tutela della pubblica incolumità e del benessere della collettività amministrativa, la seduta è stata sciolta per mancanza del numero legale, essendo presenti in Aula 18 consiglieri.