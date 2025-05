Consiglio Comunale venerdì 23

Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 25/03/2025, avente ad oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 mediante applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 2024, disposta con i poteri del Consiglio ai sensi dell’ art. 42, comma 4 e 175 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, per l’importo complessivo di € 88.545.42 per il rimborso delle differenze stipendiali all’ex dipendente OMISSIS avente diritto alla “restitutio in integrum”. Proponente: Sindaco Gaetano Manfredi

Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 25/03/2025, avente ad oggetto: Con i poteri del Consiglio, variazione, ai sensi dell’ art. 42 e dell’ art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., al Bilancio 2025/2027 — Esercizio 2025 per l’applicazione di quota di avanzo vincolato di amministrazione, anno provenienza fondi 2023, per l’importo di euro 60.013,42 per la realizzazione della ludoteca per la prima infanzia presso l’IC Rodari Moscati nell’ambito della Municipalità 7, finanziata con fondi PAC Infanzia Fase II Azione di Rafforzamento Territoriale Annualità 2022. Proponente: Assessora Maura Striano

Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 25/03/2025, avente ad oggetto: Con i poteri del Consiglio, variazione, ai sensi dell’ art. 42 e dell’ art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., al Bilancio pluriennale 2025-2027, annualità 2025, degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa per la quota presunta di compartecipazione da parte degli utenti per la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del “Programma Nazionale per i Servizi di Cura all’infanzia – Fase 2 – Azioni di rafforzamento territoriale” – 1 annualità 2022. Proponente: Assessora Maura Striano

Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 25/03/2025, avente ad oggetto: Con i poteri del Consiglio Comunale. Variazione, ai sensi dell’ art. 42, comma 4 e dell’ art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., al Bilancio di previsione 2025/2027 — Esercizio 2025, per l’utilizzo di una quota dell’avanzo vincolato di amministrazione, a norma del punto 9.2 dell’Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014, per l’importo complessivo di € 6.745.101,88 da destinare all’intervento di “Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli e dell’ambito urbano piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour” CUP B65F21000900001, al fine di dare regolare continuità ai lavori in corso e rispettare la tempistica imposta dal finanziamento. Proponenti: Sindaco Gaetano Manfredi e Assessora Laura Lieto