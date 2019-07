Consiglio, è scontro anche sui compensi ai revisori.

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato a maggioranza l’aumento del compenso per il rinnovato Collegio dei revisori.

Il sì è arrivato a maggioranza e le forze di opposizione hanno lasciato l’aula al momento del voto.

Una delibera che tuttavia lascia dei malumori anche nella maggioranza viste le astensioni dei consiglieri Simeone e Troncone.

Il voto è stato preceduto da una lunga discussione tra maggioranza e opposizione. Le forze di opposizione hanno a più riprese sottolineato “l’inopportunita’ ” del provvedimento e la ‘retromarcia’ delle forze di maggioranza che – come spiegato dal consigliere M5s, Matteo Brambilla – “nelle precedenti riunioni dei capigruppo si erano espresse contro l’incremento dei compensi”.

Con la delibera approvata oggi, che attua le norme contenute nel Decreto ministeriale 21/12/2018, i compensi del Collegio dei revisori aumentano del 15 per cento in virtù del fatto che il Comune di Napoli è un ente in predissesto.