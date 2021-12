Contagi tra gli addetti, saltano corse Circumvesuviana.

Contagi e dipendenti in isolamento fiduciario: anche oggi tagli nelle corse della Circumvesuviana.

Ad annunciarli è l’Ente Autonomo Volturno, che attraverso una serie di note diramate in mattinata ha fatto sapere che ”causa improvvisa indisponibilità (malattia e quarantena) di personale, legata all’attuale emergenza epidemiologica” oggi sono soppressi i treni delle ore 8:08 da Baiano per Napoli, delle ore 8:14 da Napoli per Torre del Greco, delle ore 9:01 da Torre del Greco per Napoli e delle ore 11:54 da Napoli per Sorrento. (ANSA).