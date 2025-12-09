Contrabbando di sigarette, arrestato dai Carabinieri a Volla

A Volla, in provincia di Napoli, sono dai Carabinieri della locale stazione hanno notato un 68enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo ha esposto 2 stecche di sigarette di contrabbando e le sta vendendo ai passanti.

I carabinieri fermano l’uomo e decidono di perquisire la sua abitazione dove vengono rinvenute e sequestrate altre 149 stecche di bionde illegali: 1.510 pacchetti per un totale di poco più di 30 chili.

Il 68enne è stato arrestato ed ora è in attesa di giudizio.

