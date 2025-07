Contraffazione, operazione Polizia Municipale

- pubblicità -

Gli agenti della U.O. I.A.E.S. (Polizia Giudiziaria) in servizio per la prevenzione e la repressione degli illeciti connessi alla commercializzazione di prodotti contraffatti sono intervenuti in via Postica alla Maddalena mentre tre uomini maneggiavano grossi bustoni in plastica contenenti scarpe.

I tre soggetti alla vista degli operatori della Polizia Locale sono immediatamente scappati facendo perdere le proprie tracce e lasciando all’interno di un portone le buste ed il loro contenuto ovvero 243 paia di scarpe riportanti i marchi contraffatti di varie case di moda che venivano poste in sequestro a disposizione dell’AG.