Controlli dei Carabinieri al Rione Sanità

Controlli alle attività commerciali dei carabinieri della compagnia Stella nel rione Sanità, a Napoli.

Denunciato il titolare di un supermercato di via Sanità dove i militari hanno trovato un lavoratore in nero. Contestate violazioni amministrative per circa 20mila euro.

L’attività è stata sospesa.

Denunciata anche la titolare di un bar a piazza S. Eframo Vecchio dove i carabinieri hanno riscontrato violazioni in materia agroalimentare e sicurezza alimentare come la non conformità igienico-sanitaria della struttura e la mancanza di armadietti spogliatoio per il personale. Non sono mancati i controlli in strada. Su 60 persone identificate erano 45 i pregiudicati.