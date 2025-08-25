Controlli dei Carabinieri in zona movida Mergellina

- pubblicità -

Durante la notte del 24 agosto, i carabinieri hanno effettuato una serie di controlli nei locali della movida napoletana, con particolare attenzione a bar e ristoranti frequentati da turisti e residenti.

Principali interventi

Osteria sanzionata : sequestrati 40 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione. Multa da 3.000 euro e sospensione dell’attività.

: sequestrati 40 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione. Multa da 3.000 euro e sospensione dell’attività. Bar : sequestrati 30 kg di prodotti privi di tracciabilità, considerati potenzialmente pericolosi. Anche qui è scattata la sospensione e una multa significativa.

: sequestrati 30 kg di prodotti privi di tracciabilità, considerati potenzialmente pericolosi. Anche qui è scattata la sospensione e una multa significativa. Chalet di Mergellina : rilevate 14 irregolarità, con sanzioni per un totale di 1.000 euro.

: rilevate 14 irregolarità, con sanzioni per un totale di 1.000 euro. Altri chalet : sanzioni anche lungo la riviera di Chiaia e a Posillipo.

: sanzioni anche lungo la riviera di Chiaia e a Posillipo. Spritzeria: anch’essa colpita da provvedimenti simili.

Sicurezza e legalità

Parcheggiatori abusivi : tre denunciati, già noti alle autorità.

: tre denunciati, già noti alle autorità. Controlli stradali: fermate cinque persone con piccole quantità di stupefacenti.