Controlli dei Carabinieri in zona movida Mergellina

Durante la notte del 24 agosto, i carabinieri hanno effettuato una serie di controlli nei locali della movida napoletana, con particolare attenzione a bar e ristoranti frequentati da turisti e residenti.
Principali interventi
- Osteria sanzionata: sequestrati 40 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione. Multa da 3.000 euro e sospensione dell’attività.
- Bar: sequestrati 30 kg di prodotti privi di tracciabilità, considerati potenzialmente pericolosi. Anche qui è scattata la sospensione e una multa significativa.
- Chalet di Mergellina: rilevate 14 irregolarità, con sanzioni per un totale di 1.000 euro.
- Altri chalet: sanzioni anche lungo la riviera di Chiaia e a Posillipo.
- Spritzeria: anch’essa colpita da provvedimenti simili.
Sicurezza e legalità
- Parcheggiatori abusivi: tre denunciati, già noti alle autorità.
- Controlli stradali: fermate cinque persone con piccole quantità di stupefacenti.
