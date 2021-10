Controlli dei Carabinieri sui cantieri Metro, 11 sanzioni per oltre 40.000€.

Nell’ambito dell’attività disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

– Vigilanza straordinaria Edilizia 2021 – l’Ispettorato Interregionale del Lavoro del Sud Italia

comunica che il personale Ispettivo di Napoli unitamente ai militari del NIL Comando

Carabinieri di Napoli e del Nucleo operativo del Comando Gruppo Tutela del Lavoro di

Napoli ed il personale dell’Asl Napoli Centro hanno elevato n. 11 contestazioni a carico di

società impiegate nei cantieri edili della Linea Metropolitana di Napoli.



Nel dettaglio, sono state controllate n. 25 società; su n. 6 aziende sono state elevate n° 11

sanzioni penali contravvenzionali per violazione delle norme in materia di sicurezza sui

luoghi di lavoro per un importo totale di euro 41.373,00.



L’attività svolta si inquadra nel più vasto panorama di iniziative della Vigilanza Straordinaria

nell’Edilizia 2021 per il contrasto del lavoro sommerso, il rispetto della normativa in materia

di sicurezza, igiene sui luoghi di lavoro e la normativa anticontagio da Covid–19.