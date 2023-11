Controlli in zona movida, Polizia Municipale al lavoro

Nel contesto dei servizi operati dal Comando della Polizia Locale nella zona della movida cittadina sono state intensificate le operazioni di prevenzione e controllo principalmente nell’area del centro storico e dei decumani.

Durante questi interventi, sono stati redatti 3 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, 2 per diffusione di musica senza autorizzazione e sono stati eseguiti 2 sequestri penali di merce contraffatta, in particolare profumi di note marche internazionali, deferendo i trasgressori all’Autorità Giudiziaria.

Riguardo il rispetto del codice della strada, sempre nella zona dei decumani, sono stati controllati 52 veicoli, procedendo a 6 sequestri di veicoli per circolazione senza copertura assicurativa, 2 sospensioni di patente, 2 fermi amministrativi per guida senza patente, 2 verbali per incauto affidamento di veicolo a persona senza patente e 6 verbali per infrazioni al codice della strada.

I controlli di polizia urbana riguardo la vendita di merce contraffatta si sono estesi anche alla zona di Piazza Garibaldi, dove sono stati effettuati 4 sequestri penali riguardanti 73 borse e 28 giacche di note marche internazionali contraffatte, procedendo alla denuncia dei 4 trasgressori.

Infine, nella zona collinare del Vomero, sono stati condotti 5 controlli presso pubblici esercizi, sanzionandone 2 per occupazione di suolo pubblico, 1 per divieto di somministrazione di alcool, 1 per non corretto conferimento di rifiuti e rispetto al codice della strada, sono stati redatti 18 verbali e rimossi 2 veicoli per sosta irregolare.