Controlli Polizia Municipale in zona movida

Durante i controlli della Polizia locale di Napoli nelle aree della movida, gli agenti hanno effettuato verifiche per accertare sia eventuali illeciti amministrativi che violazioni al Codice della strada.

A Chiaia sono state sanzionate 5 attività commerciali per occupazione di suolo pubblico, mancata autorizzazione pubblicità e per la mancata raccolta differenziata di rifiuti, mentre i controlli stradali hanno interessato anche le zone di Soccavo/Pianura, Fuorigrotta e Avvocata, dove sono stati elevati 51 verbali per mancata copertura assicurativa, mancato uso del casco protettivo, mancata revisione al veicolo, guida senza patente o con patente di categoria diversa. Inoltre, sono stati sottoposti a fermo amministrativo 10 veicoli, 6 sono stati sottoposti a sequestro e 2 affidati al custode acquirente.

Nelle vie Battisti, Orsini, Martucci, Kennedy, gli agenti hanno sorpreso 7 parcheggiatori abusivi, dei quali 6 sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria in quanto recidivi, 2 invece deferiti per violazione del cosiddetto Daspo urbano e sono stati eseguiti 6 ordini di allontanamento. Infine, sono stati sequestrati i proventi dell’illecita attività.

Gli agenti hanno anche provveduto a disporre la rimozione di 9 veicoli.