Controlli straordinari Polizia Municipale

Intensificate le attività di controllo del territorio attraverso operazioni mirate della Polizia Locale nei quartieri Fuorigrotta, Vomero e Stella. Gli interventi, effettuati dalle diverse Unità Operative territorialmente competenti, hanno avuto l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle normative vigenti.

Nel quartiere Fuorigrotta 21 veicoli sono stati sottoposti a controllo, inclusi 5 con targa straniera, portando ad una serie di verifiche su attività commerciali, come 3 controlli su dehors, 2 controlli per impatto acustico e 3 accertamenti sulla provenienza degli alimenti. Sono stati inoltre effettuati 6 sullo sversamento di rifiuti e 2 per la raccolta di abiti usati, insieme a verifiche su veicoli coibentati e trasporti merci. Durante l’operazione sono state elevate 8 sanzioni per sosta irregolare, verbalizzati 3 venditori ambulanti abusivi, e sono stati rilevati 2 verbali per violazioni al Codice della Strada riguardanti la patente di guida. Un’attività commerciale è stata denunciata per superamento dei limiti acustici e danneggiamento del manto stradale.

Nel quartiere Vomero, nel corso di un servizio congiunto con il Gruppo Intervento Territoriale, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria tre parcheggiatori abusivi operanti in via Pietravalle, via Caiazzo, altezza ospedale Santobono, e Piazzale Cardarelli, all’esterno del nosocomio. Inoltre, sono state sanzionate due autorimesse per violazioni alla normativa in materia di sicurezza e intralcio alla circolazione. Tre veicoli sono stati rimossi per violazioni al Codice della Strada.

Nella zona di via Stella l’operazione ha portato alla contestazione di 4 verbali, inclusi il sequestro di un veicolo privo di assicurazione e sanzioni per sosta irregolare. Su Corso Amedeo di Savoia, sono stati elevati 8 verbali, tra cui violazioni per guida senza patente, circolazione con veicolo sequestrato e sosta in corrispondenza di cassonetti o attraversamenti pedonali. In Piazza Sanità, 5 verbali sono stati emessi per sosta irregolare e circolazione con veicoli non assicurati.