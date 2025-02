Controlli zona movida, Polizia Municipale al lavoro

- pubblicità -

Gli agenti delle Unità Operative Stella, San Lorenzo, Chiaia e IAES hanno effettuato controlli a pubblici esercizi e locali commerciali in Corso Amedeo di Savoia, Via Muzy, Via Duomo, Via Bellini, Via Mergellina, Via San Carlo Via Manzoni, Corso Garibaldi e zone limitrofe.

Nel Complesso gli uomini della Polizia Locale hanno sanzionato 3 commercianti per mancanza di SCIA, 2 per mancata comunicazione per la vendita di alcolici e assenza di SCIA sanitaria, 9 sono state le sanzioni per occupazione abusive di suolo pubblico, 2 per violazione della normativa sull’impatto Acustico, 2 per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti, 3 per pubblicità abusiva, 2 attività sono state diffidate ad esporre cartello di divieto di fumo, 2 attività di sala scommesse sono state sanzionate poiché proiettavano video verso pubblica via tale da poter procurare distrazione con conseguente ostacolo alla sicurezza della circolazione.

Infine il titolare di Attività di agenzia di viaggio e moneytransfer è stato denunciato per cambio di destinazione d’uso dei locali e sanzionato per mancanza di scia per l’attività di agenzia di viaggio.