Controllo del territorio, Carabinieri al lavoro a Chiaiano e Piscinola

Di
Redazione
-
- pubblicità -

Nei quartieri Chiaiano e Piscinola a Napoli, i carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo denunciando in totale 7 persone.

Un 33enne e un 22enne sono stati denunciati per porto abusivo d’armi dai carabinieri della stazione di Marinella, mentre 4 ragazzi sono stati denunciati perché guidavano senza avere mai conseguito la patente e un 59enne per ricettazione.

In totale sono state identificate 279 persone, 13 ragazzi segnalati alla prefettura perché in possesso di modiche quantità di droga.

I veicoli controllati sono stati 56 con 50 sanzioni. 30 i mezzi sequestrati.

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE