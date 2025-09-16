Controllo del territorio, Carabinieri al lavoro a Chiaiano e Piscinola

- pubblicità -

Nei quartieri Chiaiano e Piscinola a Napoli, i carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo denunciando in totale 7 persone.

Un 33enne e un 22enne sono stati denunciati per porto abusivo d’armi dai carabinieri della stazione di Marinella, mentre 4 ragazzi sono stati denunciati perché guidavano senza avere mai conseguito la patente e un 59enne per ricettazione.

In totale sono state identificate 279 persone, 13 ragazzi segnalati alla prefettura perché in possesso di modiche quantità di droga.

I veicoli controllati sono stati 56 con 50 sanzioni. 30 i mezzi sequestrati.