Controllo del territorio, Carabinieri al lavoro a Ischia e Procida, attenzione alle case vacanza ed allo spaccio di droga.

I Carabinieri della compagnia di Ischia – nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli – hanno intensificato i controlli per monitorare i flussi turistici: in totale nelle ultime ore sono state identificate 287 persone e controllati 112 veicoli.

Tra gli obiettivi dei controlli – oltre alla repressione e prevenzione dei reati – anche il contrasto del fenomeno delle affittanze abusive: i militari della stazione di Procida hanno denunciato un 28enne ed una 40enne del posto perché non avevano comunicato all’autorità di polizia di aver dato in locazione il proprio appartamento; i militari hanno anche controllato 28 affittuari di altrettante abitazioni ad Ischia, risultati regolarmente comunicati.

A Forio i militari hanno denunciato per detenzione e coltivazione di droga un 44enne del luogo trovato in possesso di 30 grammi di marijuana; perquisita anche l’abitazione dove sono state sequestrate due piante di cannabis indica alte quasi 120 centimetri.

Controlli anche sulle strade isolane a seguito dei quali sono state elevate 15 contravvenzioni, 3 di queste per la violazione al divieto di sbarco e circolazione per i veicoli intestati a residenti nella Regione Campania. (ANSA).

