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Controllo del territorio, Carabinieri al lavoro a Torre Annunziata

Di
Redazione
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I carabinieri della compagnia, del nucleo investigativo oplontini e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria ne hanno scovati due tra i palazzoni del “quadrilatero” un tempo roccaforte del clan Gionta.

All’interno un letto con lenzuola e un televisore.

Non solo bunker. Durante il servizio che ha visto le luci dei lampeggianti illuminare di blu il centro storico, i militari hanno sequestrato 4 pistole, 2 di queste a salve ma senza il tappo rosso.

E ancora 195 proiettili di vario calibro, 2 caricatori per pistola, 92 grammi di marijuana, sostanza da taglio, una microcamera e un sistema DVR per tenere d’occhio i dintorni ed evitare sorprese.

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