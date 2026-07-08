Controllo del territorio, Carabinieri al lavoro a Torre Annunziata

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I carabinieri della compagnia, del nucleo investigativo oplontini e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria ne hanno scovati due tra i palazzoni del “quadrilatero” un tempo roccaforte del clan Gionta.
All’interno un letto con lenzuola e un televisore.
Non solo bunker. Durante il servizio che ha visto le luci dei lampeggianti illuminare di blu il centro storico, i militari hanno sequestrato 4 pistole, 2 di queste a salve ma senza il tappo rosso.
E ancora 195 proiettili di vario calibro, 2 caricatori per pistola, 92 grammi di marijuana, sostanza da taglio, una microcamera e un sistema DVR per tenere d’occhio i dintorni ed evitare sorprese.
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