Controllo del territorio, Carabinieri al lavoro ai Quartieri Spagnoli

Nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli, i Carabinieri hanno condotto un’operazione mirata che ha portato all’arresto di due uomini già noti alle forze dell’ordine.
Il blitz, parte di un più ampio controllo del territorio, ha rivelato un nascondiglio con armi e droga.
L’intervento si inserisce in una strategia di contrasto alla criminalità organizzata e allo spaccio di stupefacenti in aree ad alta densità criminale.
Durante la perquisizione in un edificio abbandonato, i militari hanno rinvenuto:
-
- Una pistola Beretta calibro 9 con matricola abrasa
- Circa 200 grammi di cocaina
- Bilancini di precisione e materiale per il confezionamento
I due soggetti, già con precedenti penali, sono stati condotti in carcere con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco e sostanze stupefacenti a fini di spaccio.
L’operazione evidenzia il ruolo cruciale delle forze dell’ordine nel monitoraggio di zone storicamente complesse come i Quartieri Spagnoli, dove la presenza di clan e microcriminalità è radicata.
Il ritrovamento di armi con matricola abrasa suggerisce un possibile collegamento con attività criminali più ampie, forse legate a intimidazioni o regolamenti di conti.
La scelta di un edificio abbandonato come deposito conferma l’uso strategico di spazi urbani marginali da parte della criminalità locale.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.