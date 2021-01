Controllo del territorio, Carabinieri al lavoro in città.

Intervento dei Carabinieri questa notte in via dell’Epomeo, dove malgrado il coprifuoco era un strada un gruppo di sei giovani, di cui tre minorenni. Hanno tentato la fuga ma sono stati fermati e controllati.

Nelle tasche di due di loro c’erano altrettanti coltelli – uno a serramanico e l’altro a “farfalla”- ed entrambi (uno è minorenne) sono stati denunciati per porto abusivo di arma da taglio. Tutti sono stati sanzionati per non aver rispettato il coprifuoco anticovid.

Sempre la scorsa notte i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella – allertati dal 112 grazie alla segnalazione di un cittadino – sono intervenuti in via San Severo a Capodimonte, angolo piazza Sanità. Alcuni giovani avevano da poco riposto all’interno di un contenitore della raccolta dei rifiuti una catasta di legno, pronta per essere utilizzata per un falò di Sant’Antonio abate. I militari hanno sequestrato la legna, recuperata da una ditta specializzata.

(ANSA).