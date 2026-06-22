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Controllo del territorio, Carabinieri al lavoro in zona movida

Di
Redazione
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Controlli a tappeto nella notte tra Coroglio e il quartiere di Bagnoli, dove si concentra la maggior parte delle discoteche e dei locali notturni della zona occidentale di Napoli. I carabinieri della compagnia locale, insieme agli agenti della Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, hanno presidiato le aree della movida fino all’alba.

Sicurezza stradale: tre denunciati

Nel corso delle verifiche, tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Un 15enne è stato inoltre sorpreso alla guida di uno scooter senza aver mai conseguito la patente, con recidiva nel biennio: anche per lui è scattata la denuncia.

Parcheggiatori abusivi e sosta selvaggia

I militari hanno denunciato due parcheggiatori abusivi, mentre altri due sono stati segnalati. Particolare attenzione è stata dedicata alla sosta selvaggia, fenomeno ricorrente nelle notti di movida: delle 83 sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada, 65 hanno riguardato la sosta non autorizzata.

Controlli nei locali: verifiche antincendio

Effettuate anche tre ispezioni in altrettanti locali notturni per verificare il rispetto della normativa antincendio. I controlli non hanno fatto emergere irregolarità.

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