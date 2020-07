Controllo del territorio, Carabinieri al lavoro.

Due fidanzatini, entrambi di 15 anni. Lui mostrava nella cintura una pistola, poi risultata ‘giocattolo’ ed era anche in possesso di un coltello di 10 centimetri. Lei aveva nella borsa altre due pistole, anche queste con tappo rosso. I due, grazie alla segnalazione ai carabinieri da parte di un cittadino che aveva notato l’arma, sono stati denunciati per procurato allarme e porto abusivo di arma da taglio. E’ accaduto a Napoli, grazie a dei controlli che i militari del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli hanno messo in atto soprattutto nelle aree della città maggiormente frequentate da giovani e turisti.

Nei soli quartieri di Posillipo e Mergellina i carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno controllato 181 persone – 31 quelle già note alle forze dell’ordine – e 56 veicoli. 11 le “due ruote” poste sotto sequestro e affidate alle depositerie giudiziarie. Nessuna tolleranza per chi non indossa il casco e non rispetta il codice della strada: 34 le sanzioni che superano complessivamente i 16mila euro. Ed ancora, due le persone denunciate per guida senza patente, 7 i parcheggiatori abusivi finiti nelle maglie dei controlli. 2 di questi chiedevano denaro anche agli automobilisti che, in sosta sulle strisce blu di Viale Gramsci, avevano già esposto il “grattino”.

Sequestrata nei pressi di una nota pizzeria di Piazza Sannazzaro una Beretta 92SB a salve, contenente 4 cartucce. Era nascosta ai piedi di un bidone dell’immondizia e non riportava il tappo rosso. Indagini in corso per verificare se sull’arma possano esserci impronte “già note”.

Controlli anche nei quartieri di Pianura e Rione traiano.

