Controllo del territorio, operazione alto impatto dei Carabinieri a Torre Annunziata.

Armi, droga e sigarette di contrabbando sono state sequestrati dai carabinieri durante un servizio “Alto Impatto” a Torre Annunziata (Napoli).

L’area passata al setaccio è quella del centro storico compresa tra i quartieri “Murattiano” e “Quadrilatero delle Carceri”, procedendo ad una serie di perquisizioni “per blocchi di edificio”.

In alcuni fabbricati abbandonati, ricompresi nel perimetro del “Quadrilatero delle carceri”, isolato per pericoli di crolli a fine 2019, è stata rinvenuta, in perfette condizioni, una pistola automatica calibro 9 di fabbricazione turca, completa di 2 caricatori, un silenziatore e 28 proiettili. Ben occultata in vari punti delle costruzioni disabitate, è stata trovata droga di diverso tipo, confezionata in dosi pronte per la vendita al dettaglio. Una 32enne è stata inoltre denunciata per il possesso di 54 pacchetti di sigarette di contrabbando. Nello stesso stabile, sono stati trovati due cani di razza “pitbull” e “rottweilier”, in condizioni tali da far scattare la denuncia per maltrattamenti di animali. (ANSA).