Controllo del territorio, operazione dei Carabinieri a Torre Annunziata.

Tre persone arrestate, due denunciate, sequestri per indebita percezione di reddito di cittadinanza e 14 persone sanzionate per il mancato rispetto delle misure anti-contagio. È il bilancio di un’ampia attività disposta dai carabinieri del comando provinciale di Napoli tra Torre Annunziata (Napoli) e l’area vesuviana, dove i militari della locale compagnia hanno svolto controlli a tappeto nelle strade e nelle piazze più frequentate.Oltre 148 le persone identificate, 32 delle quali già note alle forze dell’ordine, con 65 i veicoli controllati.

Durante i controlli i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un uomo di 24 anni di Scafati (Salerno) già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato notato dai militari mentre era in auto nel parco Penniniello di Torre Annunziata. Ha provato ad allontanarsi ma è stato bloccato, perquisito e trovato in possesso di 48 grammi di hashish. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione dove i carabinieri hanno rinvenuto 18 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, una pistola replica priva di tappo rosso e 34 cartucce a salve. L’arma in particolare era nascosta dietro una piastrella posta sulla parete dell’ingresso. Il ventiquattrenne è ora in attesa di giudizio. Eseguita dai carabinieri di Boscoreale un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina a carico di un uomo ritenuto gravemente indiziato per reati di furto con strappo, lesioni personali e spaccio di droga. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale.In manette, in esecuzione di un provvedimento della Procura Generale presso la corte di Appello di Salerno anche Mario Menichini, 46 anni di Boscotrecase, anch’egli già noto alle forze dell’ordine. Deve scontare la pena di 9 anni e 3 mesi di reclusione per reati legati al traffico di stupefacenti. Menichini è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale. Eseguito a Poggiomarino un decreto di sequestro preventivo emesso dal gio del Tribunale di Nocera Inferiore a carico di una donna di 42 anni di Scafati già nota alle forze dell’ordine. I militari infatti hanno svolto indagini patrimoniali sul conto della donna, scoprendo gravi irregolarità sulla sua situazione economica. La quarantaduenne, secondo quanto accertato, avrebbe percepito indebitamente il reddito di cittadinanza erogato dall’Inos da aprile 2019 fino al novembre 2020. I carabinieri hanno sequestrato la somma di 14.000 euro, depositata in due diversi conti bancari. Un uomo di 23 anni è stato poi denunciato per guida senza patente: a bordo di un Suv di grossa cilindrata è stato fermato durante un posto di controllo. Non aveva mai conseguito la patente di guida. Stessa sorte per una diciannovenne di Torre Annunziata, sorpresa alla guida di una moto nonostante non avesse alcuna abilitazione. Non sono mancate le sanzioni per violazioni alla normativa anticontagio: in tutto 14 le persone multate, molte delle quali per il mancato rispetto dell’orario di coprifuoco. (ANSA)