Controllo del territorio, operazione interforze a Miano

- pubblicità -

Nella scorsa notte, il personale della Polizia Locale di Napoli, in sinergia con i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato, ha condotto un’operazione ad alto impatto nel quartiere Miano.

L’intervento, che si è concentrato nelle zone di Masseria Cardone e Piazza Madonna dell’Arco, è scaturito a seguito di numerosi esposti presentati dai residenti, esasperati dalle continue condotte illecite legate alla circolazione stradale, con particolare riferimento a motoveicoli, ciclomotori e minimoto.

Il bilancio dell’operazione

Controlli effettuati: 40

Sanzioni amministrative elevate: 50

Sequestri amministrativi: 10

Fermi amministrativi: 9

Veicoli sospesi dalla circolazione: 6

Veicoli rimossi per stato di abbandono: 13 (restituendo decoro alle aree interessate)

Focus sulle violazioni

Tra le irregolarità più gravi accertate dagli agenti della Polizia Locale, si evidenziano comportamenti che mettono a serio rischio la sicurezza pubblica e l’incolumità stradale: 11 Circolazione senza copertura assicurativa (RCA); 4 Guida senza patente; 3 Guida senza casco protettivo; 6 Circolazione senza targa o certificato di circolazione; 6 Circolazione senza targa o certificato di circolazione; 6 Circolazione senza targa o certificato di circolazione; 6 Circolazione con veicolo privo di revisione