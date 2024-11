Controllo del territorio Polizia Municipale al lavoro

- pubblicità -

La Polizia locale ha intensificato i controlli in occasione della festa di Halloween per garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle normative. Le unità operative territoriali, il gruppo intervento traffico (GIT), l’investigativa centrale- IAES ed il reparto turistica, hanno condotto verifiche mirate in diverse zone della città.

Nella zona della stazione metro di Chiaiano, l’unità operativa di Scampia ha contrastato il fenomeno della sosta irregolare, rimuovendo complessivamente 9 veicoli: 7 per soste in aree vietate come fermate autobus e rampe per disabili, uno per mancanza di copertura assicurativa, affidato a un custode, e un altro gravato da fermo amministrativo fiscale. Sono stati inoltre sanzionati 11 veicoli per sosta irregolare.

Il GIT ha svolto controlli di polizia stradale nei quartieri San Giuseppe e Porto, in particolare su via Medina, con l’impiego di cinque unità. I 28 veicoli controllati hanno portato al sequestro di due mezzi, al fermo amministrativo di altri 5 e alla contestazione di 16 violazioni, tra cui mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente e assenza di dispositivi di protezione. Altre infrazioni hanno riguardato l’omessa presentazione di documenti di guida e la mancata annotazione di passaggi di proprietà.

Durante la serata del 31 ottobre, le unità IAES, GIT e Turistica hanno eseguito controlli presso alcune attività commerciali. In un locale è stata riscontrata la somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito con una sanzione di 6.666,66 euro. In un altro caso, è stata accertata la somministrazione di alcolici a un minore, con una multa di 333 euro e l’affidamento del giovane ai tutori legali.

Infine, in zona Agnano, sono state riscontrate attività di taxi irregolari. Le infrazioni contestate comprendono l’esercizio abusivo di attività, con ritiro della carta di circolazione, e il mancato rinnovo di patente e documentazione KB. Ulteriori infrazioni hanno riguardato l’uso del tassametro spento, guida fuori turno e assenza di autorizzazioni per sostituto alla guida, comportando il ritiro delle licenze per il servizio pubblico.

Nel quartiere Avvocata, gli Agenti hanno controllato diverse attività commerciali ed elevato n. 8 verbali per infrazioni come occupazione di suolo pubblico, violazione normativa impatto acustico, per installazione piattaforma mobile su paletti parapedonali, inoltre in vico Carrozieri a Monteoliveto, un bar è stato sanzionato e deferito all’autorità giudiziaria per aver somministrato alcool a minore di anni 16, il ragazzo è stato affidato dagli agenti ai genitori.