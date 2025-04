Controllo del territorio, Polizia Municipale al lavoro

- pubblicità -

Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata, impegnati nell’attività di repressione dell’ambulantato abusivo in zona Porta Nolana, durante un controllo a un veditore di stracci, sono stati minacciati e aggrediti con un coccio di una mattonella. Un agente è stato ferito e refertato presso il P.O. Pellegrini mentre il venditore, in possesso di un coltello a serramanico, è’ stato fermato e fotosegnalato. La persona, risultata non regolare sul territorio, è’ stata condotta presso la Casa Circondariale di Poggioreale come disposto dal P.M. di turno.

Gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia, invece, sono intervenuti presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande dove era in corso un’occupazione di suolo, in area vincolata, in fase di montaggio che interessava l’area antistante. La struttura, tipo Dehors, di 24 mq, in alluminio con annessa pedana dello stesso materiale e con pavimento in listelli di legno, è stata sequestrata per irregolarità rispetto al titolo esibito. Denunciato il rappresentante legale dell’attività.

Anche gli agenti dell’Unità Operativa Scampia, sul territorio dell’8^ Municipalità hanno operato contro l’ambulantato abusivo effettuando diverse verifiche. Contestate violazioni per mancanza di Scia amministrativa e sanitaria, esposizione di alimenti agli agenti atmosferici, irregolarità circa la tracciabilità dei prodotti, occupazione abusiva di suolo pubblico. Nel corso delle attività di controllo, sequestrati 144 kg di alimenti mentre il totale delle sanzioni contestate ammonta a euro 10.069,00.