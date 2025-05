Controllo del territorio, Polizia Municipale al lavoro

- pubblicità -

Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata hanno effettuato controlli amministrativi ai locali della Movida in zona via Palladino, nei pressi di piazzetta Nilo, dove sono state controllate 6 attività. Una è stata sanzionata perché sorpresa in attività benché non autorizzata alla somministrazione di alimenti, priva di autorizzazione sanitaria e in assenza di comunicazione vendita alcolici, per l’occupazione abusiva di suolo pubblico e violazioni delle norme sull’impatto acustico. Dei restanti 5 locali di via Palladino 4 sono stati sanzionati per l’occupazione abusiva di suolo pubblico ed 1 per la normativa sull’impatto acustico.

Altri 2 controlli sono stati effettuai dagli uomini della U.O. Avvocata 1 in via Toledo per il mancato rispetto della normativa sull’impatto acustico ed 1 in via Simonelli per occupazione abusiva di suolo pubblico. Per un totale di 12 infrazioni rilevate.

Il personale della U.O. IAES (Polizia Giudiziaria) ha scoperto in via Galileo Ferraris in un esercizio commerciale condotta da una donna di nazionalità cinese 4.000 articoli contraffatti riconducibili a noti marchi di alta moda (borse, zaini, borselli e loghi falsi di varie fogge, che dovevano essere posti su capi da commercializzare), pertanto la Polizia Locale ha provveduto al sequestro della merce, dei proventi dell’attività illecita e a deferire all’AG la donna.

In Piazza Carità sono state invece sequestrare 170 fra maglie e sciarpe recanti i loghi del Napoli Calcio.

Agenti della U.O. Chiaia hanno notificato una ordinanza di sospensione dell’attività per 30 giorni ad un locale sito in via Scipione Capece ed elevato una sanzione ad un ulteriore locale in vico Satriano per violazione della normativa sull’impatto acustico.

Agenti della UO Scampia, insieme a Polizia di Stato del Commissariato Scampia ed ai Carabinieri della Stazione Scampia hanno effettuato controlli in piazza Libertà – Rione Monterosa, via Roma verso Scampia. In totale sono stati controllati 23 veicoli e 27 persone di cui 16 risultate avere precedenti penali. 13 le sanzioni amministrative elevate e 7 i veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo.

Anche gli agenti della Unità Operativa Soccavo hanno eseguito controlli alle attività presenti sul territorio ed in particolare in Via Pia fronte cimitero, Via Fuco, Via dell’ Epomeo, Via Eneide, Via Pallucci e Via Montagna Spaccata.

6 le sanzioni amministrative comminate con sequestri di sigarette di contrabbando.

È stato inoltre deferito all’AG un soggetto per invasione ed uso di suolo pubblico con strutture inamovibili prive di qualsiasi titolo autorizzativo con una struttura abusiva in ferro e lamiere di circa 10 mq.