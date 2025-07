Controllo del territorio, Polizia Municipale al lavoro

- pubblicità -

Durante le attività di controllo stradale, con particolare attenzione nel quartiere Montecalvario, quartieri spagnoli, via Toledo e strade limitrofe, gli agenti delle Unità Operative Avvocata e GIT/Motociclisti hanno fermato e sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi della legge 689, 7 bici/veicoli elettrici condotti senza alcuna certificazione per la guida.

Tutti i veicoli, a cura dell’Unità Mobile della Motorizzazione Civile, saranno sottoposti a verifica tecnica per la precisa classificazione e per i successivi adempimenti nonché per le contestazioni delle violazioni ai sensi del codice della strada da parte della Polizia Municipale di Napoli.

Gli agenti della U.O Soccavo hanno sottoposto a verifica in via Montagna Spaccata una attività commerciale e un esercente di prodotti ortofrutticoli. La prima è stata sanzionata per l’installazione di un’insegna pubblicitaria senza il titolo autorizzativo mentre la seconda è stato sanzionato per mancanza di titolo autorizzativo e di SCIA sanitaria, per occupazione abusiva di suolo pubblico, per esposizione prodotti alimentari agli agenti atmosferici. È stato altresì disposto il sequestro merci e attrezzature. La merce sequestrata, circa 80 kg di prodotti ortofrutticoli, è stata devoluta allo zoo cittadino. Elevate sanzioni per circa 9.000,00 euro.

Gli agenti dell’U.O. Stella, con la collaborazione di personale dell’Arma dei Carabinieri e della Napoli Servizi sono, invece, intervenuti sul territorio della III Municipalità per la rimozione di paletti e fioriere collocate abusivamente sul suolo pubblico. L’area interessata dall’intervento è stata Salita Stella e Piazza Sanità dove sono state rimosse 20 fioriere, 68 piante, 14 paletti, 1 dissuasore di sosta, uno stendino e 14 staffe utilizzate per stendere il bucato.

In zona Posillipo, altezza lidi e Largo Donn’Anna, gli agenti dell’U.O Chiaia, nel corso di un ulteriore intervento, hanno proceduto a liberare le fermate degli autobus e le strisce pedonali dai veicoli in sosta selvaggia. Effettuate 23 rimozioni ed elevati 37 verbali. Tre i veicoli sottratti alla disponibilità dei conducenti rispettivamente per confisca, sequestro e fermo. Inoltre un conducente è stato denunciato per la reiterazione della guida senza patente.

Gli agenti delle Unità Operative San Giovanni e G.I.T. (Motociclisti) hanno effettuato nel Rione Bisignano a Barra un servizio di controllo mirato alla repressione delle violazioni al C.d.S. con particolare riguardo alla circolazione dei motocicli.

14 le infrazioni contestate tra le quali 4 per omessa copertura assicurativa, altrettanti per guida senza patente e 2 per omessa revisione ed 1 per circolazione con veicolo non immatricolato.