Controllo del territorio, Polizia Municipale al lavoro

- pubblicità -

Continua l’azione di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Napoli, con interventi mirati al contrasto dei fenomeni di degrado urbano legati alla cosiddetta “movida” e al potenziamento della sicurezza stradale in diverse aree della città.

Controlli Anti-Alcolici ai Minori in Centro

Nell’ambito delle attività di prevenzione, particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno della vendita e del consumo di alcolici da parte dei minori. Gli Agenti della Municipale hanno effettuato un’operazione mirata in Piazza San Giovanni Maggiore Pignatelli e nelle strade limitrofe, luoghi noti di aggregazione giovanile.

Durante il servizio, sono stati fermati e identificati 9 minori di età compresa tra i 16 e i 17 anni intenti a consumare bevande alcoliche. Le indagini hanno permesso di risalire a due minimarket della zona dove l’alcol era stato precedentemente acquistato. I titolari dei due esercizi commerciali sono stati immediatamente verbalizzati ai sensi dell’articolo 14 della legge 125 del 2001, che sanziona la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori.

I ragazzi fermati sono stati affidati ai rispettivi genitori, i quali sono stati formalmente diffidati a esercitare un controllo più stringente e responsabile sui propri figli per prevenire il ripetersi di tali comportamenti.

Intervento Straordinario nell’Area dello Stadio Maradona

In orario serale e notturno, a seguito delle numerose segnalazioni ed esposti da parte dei residenti, relativi a scorribande di motoveicoli che turbavano la quiete pubblica, la Polizia Locale ha effettuato un intervento straordinario nelle zone di G. Marino-Gonzaga e Lepanto, perimetrali allo Stadio Maradona.

L’operazione ha portato al controllo di 19 veicoli, con la contestazione di ben 16 violazioni al Codice della Strada (CdS), evidenziando gravi irregolarità:

3 per mancanza di copertura assicurativa obbligatoria.

2 per la responsabilità solidale del proprietario nella circolazione di veicolo non assicurato.

1 per circolazione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

2 per guida senza patente, con un conducente deferito all’Autorità Giudiziaria per recidiva.

2 per incauto affidamento del veicolo a persone non idonee.

2 per circolazione senza casco protettivo.

2 per omessa revisione periodica.

1 per sosta su marciapiede e 1 per mancanza momentanea di documenti.



Sanzioni per Irregolarità Commerciali e Acustiche

Ulteriori controlli, finalizzati alla tutela del decoro urbano e al rispetto delle normative commerciali, sono stati eseguiti nei quartieri Chiaia (Via Gradoni a Chiaia, Via Bisignano), Avvocata (Largo Banchi Nuovi, Vico Lungo Gelso, Vico Candelora, Vico II della Quercia, Piazza Baracche). In queste aree sono state comminate 15 sanzioni per diverse infrazioni, tra cui:

Occupazione abusiva di suolo pubblico (art. 20 C.d.S.).

Installazione di pannellature in PVC non autorizzate.

Diffusione di musica senza le prescritte autorizzazioni e senza il necessario nulla osta di impatto acustico (ex L. 447/95).

Pubblicità non autorizzata (art. 23 C.d.S.).

Proseguono gli interventi della Polizia Locale di Napoli per garantire il rispetto delle norme urbanistiche, la sicurezza stradale e il contrasto alla contraffazione in diverse aree della città.

Rimozione di Occupazioni Abusive e Ripristino della Sede Stradale

Gli agenti dell’Unità Operativa (U.O.) San Lorenzo hanno condotto un’importante operazione di ripristino della legalità in collaborazione con l’azienda Napoli Servizi. L’intervento, svolto nelle zone di Vico Pergole, Via Carbonara, Via Cairoli e Via Cantelmo, è stato finalizzato alla rimozione di manufatti e oggetti che occupavano abusivamente la sede stradale e il suolo pubblico. L’operazione ha portato alla rimozione complessiva di:

10 fioriere

11 dissuasori in cemento

25 paletti * 3 staffe in ferro

8 piante

1 banco in ferro e 1 transenna

Questa attività è cruciale per liberare gli spazi pubblici, migliorare la circolazione veicolare e pedonale e ripristinare il decoro urbano.

Sequestro di Merce Contraffatta in Centro Storico

Sempre gli agenti della U.O. San Lorenzo hanno intensificato i controlli volti a contrastare il fenomeno della contraffazione e dell’abusivismo commerciale. In Via dei Tribunali e Piazza San Gaetano, sono stati sequestrati circa 70 pezzi di merce contraffatta, tra cui borse, zaini e borselli, destinati alla vendita illecita. L’azione mira a tutelare i consumatori e l’economia legale.

Contrasto all’Abusivismo Edilizio in Via Briganti

L’azione della Polizia Locale si è estesa anche alla repressione degli abusi edilizi. Gli agenti della U.O. Stella sono intervenuti in Via Filippo Maria Briganti, dove erano in corso lavori edili irregolari.

Hanno accertato la realizzazione di una struttura in ferro e di un manufatto in muratura, opere che risultavano essere state realizzate in difetto dei titoli edilizi necessari. Entrambi i manufatti sono stati posti sotto sequestro. Il proprietario dell’immobile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione della normativa urbanistica.