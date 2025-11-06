Controllo del territorio, Polizia Municipale al lavoro

- pubblicità -

La Polizia Locale ha effettuato un’operazione finalizzata a verificare la regolarità delle attività di autorimesse, autofficine, pubblici esercizi e negozi di vicinato, che ha portato alla scoperta di cinque attività sprovviste di autorizzazioni e di numerose altre irregolarità.

Durante i controlli che hanno riguardato via Abate Minichini, via Sergio De Simone, corso Amedeo di Savoia e via Foria, gli agenti dell’unità operativa Stella hanno scoperto due rivendite di generi alimentari sprovviste di autorizzazione e che occupavano abusivamente il suolo pubblico per esporre parte della merce. Anche nel caso di una terza attività commerciale regolarmente autorizzata è stato appurato che venivano collocati generi alimentari all’esterno, sul suolo pubblico, esponendoli in tal modo agli agenti atmosferici e inquinanti. Complessivamente è stata sequestrata merce per circa un quintale, della quale è stata disposta la distruzione.

Un’operazione analoga è stata condotta, sul territorio di competenza, dagli agenti dell’unità operativa Fuorigrotta insieme al personale dell’ASL Napoli 1 Centro. In questo caso è stata rivolta particolare attenzione alle attività di autoriparazione. Un’officina per la riparazione di motoveicoli è risultata sprovvista di autorizzazione e, per questo, il titolare è stato sanzionato. Le attrezzature sono state sottoposte a sequestro amministrativo. All’interno di altre due officine sono stati scoperti dei soppalchi abusivi, che sono stati sottoposti a sequestro penale.

Infine, nella zona ospedaliera Cotugno – Monaldi, gli agenti dell’unità operativa Scampia, al termine dei controlli condotti con l’ausilio del personale dell’unità operativa Tutela Edilizia e Patrimonio, hanno eseguito un’ordinanza di cessazione dell’attività emessa dallo Sportello Unico Attività Produttive, con l’immediata chiusura di due autorimesse che operavano in assenza di autorizzazione. Le attività, effettuate all’aperto, sono riconducibili alla stessa società ed è stato appurato che in passato erano state svolte anche in aree sottoposte a sequestro.

La Polizia Locale, nell’ambito dei consueti controlli eseguiti nei pressi dello Stadio Maradona durante degli incontri di calcio ha provveduto ad intensificare l’azione di presidio del territorio anche in occasione del match tra Napoli e Eintracht.

Sono stati 5 i parcheggiatori abusivi sanzionati, 154 le violazioni al codice della strada riscontrate e 135 i veicoli rimossi di cui 27 motoveicoli.

15 i venditori ambulanti, 5 esercizi commerciali e 4 food truck controllati con 8 sanzioni comminate per violazione di ordinanze sindacali, 11 per occupazione di suolo abusiva e 3 per la vendita di vendita di alcolici in contenitori di vetro con 140 bibite tra birre e pepsi in vetro sequestrate.

Inoltre la Polizia Locale ha provveduto ad effettuare controlli a carico di 12 addetti del catering, 14 agli store e 105 spaltisti all’interno dello stadio. Infine sono stati sequestrati 6 grammi di hashish.

Nell’ambito dei controlli legati al Protocollo d’intesa Terra dei Fuochi, predisposto dalla Prefettura di Napoli per contrastare i reati ambientali, gli agenti dell’unità operativa Investigativa ambientale ed Emergenze sociali della Polizia Locale hanno bloccato un motocarro in via del Riposo.

Il mezzo trasportava circa 70 batterie dismesse di alimentazione di autovetture e motoveicoli, classificate come rifiuti speciali pericolosi, pur non avendo alcuna autorizzazione.

L’uomo alla guida è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Il veicolo, che è risultato privo della copertura assicurativa e dei documenti di circolazione, è stato sottoposto a sequestro.