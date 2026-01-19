Controllo del territorio, Polizia Municipale al lavoro

Weekend di controlli intensificati per la Polizia Locale di Napoli, impegnata in una vasta operazione che ha interessato diverse aree della città — da Bagnoli a Soccavo, da Fuorigrotta a Chiaia — con verifiche su circolazione stradale, locali della movida, strutture ricettive e attività commerciali.
Nel corso delle verifiche sono stati controllati 67 conducenti. Uno di loro è stato denunciato all’autorità giudiziaria dopo essere risultato positivo all’alcoltest: l’uomo era già stato fermato in passato per episodi analoghi. Sono state inoltre elevate diverse sanzioni per guida senza patente, circolazione irregolare e mancata esibizione dei documenti.
Nelle zone della movida, in particolare a Fuorigrotta, gli agenti hanno accertato quattro violazioni relative alla somministrazione irregolare di alimenti e alla mancanza della certificazione di impatto acustico. In un caso è stato anche sequestrato un manufatto abusivo e denunciato il responsabile.
A Chiaia, invece, sono state riscontrate 12 violazioni amministrative: sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico, insegne pubblicitarie non autorizzate e assenza del nulla osta acustico.
Nel quartiere San Lorenzo, in particolare tra corso Garibaldi, vico Limoncello, via San Gregorio Armeno e via Purgatorio ad Arco, i controlli hanno riguardato B&B e strutture ricettive. Gli agenti hanno rilevato abusi edilizi, tra cui la realizzazione di soppalchi senza titoli autorizzativi e altezze interne non conformi. I titolari delle attività sono stati denunciati.
In occasione della partita Napoli–Sassuolo, la Polizia Locale ha messo in campo una task force dedicata al contrasto di parcheggiatori abusivi, sosta selvaggia e vendita irregolare di bevande alcoliche.
Il bilancio è significativo:
- 5 parcheggiatori abusivi denunciati e sanzionati
- 70 veicoli rimossi
- 82 verbali per violazioni del Codice della strada
- 2 attività sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico
- circa 240 bottiglie e lattine sequestrate perché vendute irregolarmente
