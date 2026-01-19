Controllo del territorio, Polizia Municipale al lavoro

- pubblicità -

Weekend di controlli intensificati per la Polizia Locale di Napoli, impegnata in una vasta operazione che ha interessato diverse aree della città — da Bagnoli a Soccavo, da Fuorigrotta a Chiaia — con verifiche su circolazione stradale, locali della movida, strutture ricettive e attività commerciali.

Nel corso delle verifiche sono stati controllati 67 conducenti. Uno di loro è stato denunciato all’autorità giudiziaria dopo essere risultato positivo all’alcoltest: l’uomo era già stato fermato in passato per episodi analoghi. Sono state inoltre elevate diverse sanzioni per guida senza patente, circolazione irregolare e mancata esibizione dei documenti.

Nelle zone della movida, in particolare a Fuorigrotta, gli agenti hanno accertato quattro violazioni relative alla somministrazione irregolare di alimenti e alla mancanza della certificazione di impatto acustico. In un caso è stato anche sequestrato un manufatto abusivo e denunciato il responsabile.

A Chiaia, invece, sono state riscontrate 12 violazioni amministrative: sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico, insegne pubblicitarie non autorizzate e assenza del nulla osta acustico.

Nel quartiere San Lorenzo, in particolare tra corso Garibaldi, vico Limoncello, via San Gregorio Armeno e via Purgatorio ad Arco, i controlli hanno riguardato B&B e strutture ricettive. Gli agenti hanno rilevato abusi edilizi, tra cui la realizzazione di soppalchi senza titoli autorizzativi e altezze interne non conformi. I titolari delle attività sono stati denunciati.

In occasione della partita Napoli–Sassuolo, la Polizia Locale ha messo in campo una task force dedicata al contrasto di parcheggiatori abusivi, sosta selvaggia e vendita irregolare di bevande alcoliche.

Il bilancio è significativo:

5 parcheggiatori abusivi denunciati e sanzionati

denunciati e sanzionati 70 veicoli rimossi

82 verbali per violazioni del Codice della strada

per violazioni del Codice della strada 2 attività sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico

sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico circa 240 bottiglie e lattine sequestrate perché vendute irregolarmente