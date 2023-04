Controllo del territorio, Polizia Municipale al lavoro.

Nel fine settimana la Polizia Locale ha presidiato i principali luoghi della movida cittadina.

Il reparto Tutela Emergenze Sociali e Minori nelle attivita di controllo per il consumo di alcol e stupefacenti da parte di minorenni nella zona del Centro Storico ha individuato 4 minorenni e un giovane maggiorenne in possesso di sostanze stupefacenti. Le sostanze rinvenute in modica quantità per l’uso personale sono state sequestrate con segnalazione alla Prefettura per l’applicazione delle misure amministrative e i minorenni sono stati affidati ai genitori informandoli dell’accaduto.

Dai controlli di Polizia Amministrativa effettuati nelle zone di Chiaia, Vomero, Centro Storico e San Lorenzo, sono scaturiti 25 verbali elevati a titolari di esercizi di somministrazione che violavano le prescrizioni di impatto acustico, per occupazione di suolo senza titolo e in difformità, mancata differenziazione dei rifiuti e sversamento fuori orario, tabelle pubblicitarie prive di autorizzazione e per la vendita di alcolici a soggetti minorenni e senza autorizzazione.

Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada postazioni di controllo in via Caracciolo, in Piazza Vittoria, nei punti nevralgici dei quartieri Stella e San Lorenzo, e nella zona del Vomero, hanno consentito il controllo di 231 veicoli e di elevare 165 verbali per guida senza patente, assenza di copertura assicurativa, assenza dei documenti necessari per la circolazione, sosta irregolare e altre infrazioni, oltre al sequestro e fermo amministrativo di 3 veicoli il prelievo di 13 autovetture con i carri gru, quale sanzione accessoria alla sosta irregolare.

Durante i controlli veniva accertata la guida di un veicolo con targa straniera corrispondente ad un veicolo cessato dalla circolazione per distruzione e telaio alterato, un altro conducente di nazionalità straniera esibiva una patente chiaramente alterata entrambi venivano deferiti all’Autorita Giudiziaria con sequestro penale del veicolo e del documento falso.

In Piazza Garibaldi un conducente fermato per un controllo opponeva resistenza all’identificazione e minacciava gli Agenti operanti che identificato lo denunciavano alla A. G. per resistenza, minacce e aggressione a pubblico ufficiale. In Via Broggia veniva individuato e sanzionato un parcheggiatore abusivo che per i comportamenti assunti veniva denunciato per il reato di oltraggio e minacce a pubblico ufficiale Venivano inoltre impiegate pattuglie automontate fino alle ore 24,00, in Piazza Garibaldi, per contrastare le criticità della zona e impedire i mercatini abusivi di merci usate.